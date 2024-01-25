Κάθε ζώδιο είναι ένα ισχυρό, ζωτικό κομμάτι του ζωδιακού κύκλου. Η θέση που κατέλαβε ο Ήλιος την ακριβή στιγμή της γέννησής μας είναι γνωστή ως «ζώδιο του ήλιου». Το «ζώδιο του ήλιου» καθορίζεται από την ημερομηνία γέννησης και αντιπροσωπεύει τον πυρήνα της προσωπικότητάς μας, τις βασικές προτιμήσεις, τη συμβατότητα με άλλα ζώδια και τους τρόπους με τους οποίους κινούμαστε στον κόσμο. Οι επιθυμίες, τα ελαττώματα και οι φόβοι που μας κάνουν ξεχωριστούς φανερώνονται από το ζώδιο του ήλιου.

Τα 12 ζώδια χωρίζονται επίσης σε υποομάδες: Ζώδια της Φωτιάς (Κριός, Λέων, Τοξότης), Ζώδια της Γης (Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως), Ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος). και ζώδια του νερού (Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς).

Σε γενικές γραμμές, τα ζώδια της φωτιάς είναι παθιασμένα και πληθωρικά, τα ζώδια της γης είναι πρακτικά και προσγειωμένα, τα ζώδια του αέρα είναι διανοητικά και περίεργα και τα ζώδια του νερού είναι διαισθητικά και συναισθηματικά.

Κάθε ζώδιο έχει τη δική του συμπεριφορά, προσωπικότητα και χαρακτήρα. Ποια σημάδια λοιπόν μαρτυρούν το δικό σου ζώδιο;

Κριός

Το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, είναι ο Κριός ο οποίος λατρεύει να είναι το νούμερο ένα. Φυσικά, αυτό το δυναμικό ζώδιο της φωτιάς δεν είναι άγνωστο στον ανταγωνισμό. Τολμηρός και φιλόδοξος, ο Κριός βουτάει με τα μούτρα ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις.

Ταύρος

Ποιο ζώδιο είναι πιο πιθανό να κάνει ένα εξάωρο μπάνιο, ακολουθούμενο από ένα πολυτελές σουηδικό μασάζ και ένα πλούσιο επιδόρπιο; Ο Ταύρος, φυσικά! Ο Ταύρος είναι ζώδιο της γης που αντιπροσωπεύεται από τον ταύρο. Οι Ταύροι απολαμβάνουν τη χαλάρωση σε γαλήνια, βουκολικά περιβάλλοντα που περιβάλλονται από ήπιους ήχους, χαλαρωτικά αρώματα και πλούσιες γεύσεις.

Δίδυμοι

Αυθόρμητοι, παιχνιδιάρηδες και αξιολάτρευτα αλλοπρόσαλλοι, οι Δίδυμοι καθοδηγούνται από την ακόρεστη περιέργειά τους. Αυτό το ζώδιο του αέρα ενδιαφέρεται για τόσες πολλές ασχολίες που θα έπρεπε να κλωνοποιήσει τον εαυτό του.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος υπάρχει άψογα ανάμεσα στη θάλασσα και την ακτή, αντιπροσωπεύοντας την ικανότητα του Καρκίνου να υπάρχει τόσο σε συναισθηματικά όσο και σε υλικά περιβάλλοντα. Οι Καρκίνοι είναι ιδιαίτερα διαισθητικοί αλλά -όπως ακριβώς και τα καρκινοειδή με το σκληρό κέλυφος- αυτό το ζώδιο του νερού είναι πρόθυμο να κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατευτεί συναισθηματικά.

Λέων

Στρώσε το κόκκινο χαλί γιατί ο Λέων έφτασε. Παθιασμένος, πιστός και διαβόητα δραματικός, ο Λέων αντιπροσωπεύεται από το λιοντάρι και αυτά τα ζωηρά ζώδια της φωτιάς είναι οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες της ουράνιας ζούγκλας. Χαίρονται που αγκαλιάζουν τη βασιλική τους ιδιότητα: Οι Λέοντες λατρεύουν να απολαμβάνουν τα φώτα της δημοσιότητας και να γιορτάζουν… λοιπόν, τον εαυτό τους.

Παρθένος

Ήξερες την έκφραση “αν θέλεις να γίνει κάτι, δώσε το σε έναν πολυάσχολο άνθρωπο”; Λοιπόν, αυτή η φράση είναι σίγουρα ο ύμνος της Παρθένου. Οι Παρθένοι είναι λογικοί, πρακτικοί και συστηματικοί στην προσέγγισή τους στη ζωή. Η Παρθένος είναι ένα ζώδιο της γης που ιστορικά αντιπροσωπεύεται από τη θεά του σιταριού και της γεωργίας, μια συσχέτιση που μιλάει για τη βαθιά ριζωμένη παρουσία της Παρθένου στον υλικό κόσμο. Αυτό το γήινο ζώδιο είναι τελειομανής κατά βάθος και δεν φοβάται να βελτιώσει τις δεξιότητές του μέσα από επιμελή αλλά και συνεπή εξάσκηση.

Ζυγός

Η ισορροπία, η αρμονία και η δικαιοσύνη καθορίζουν την ενέργεια του Ζυγού. Ως ζώδιο του αέρα, ο Ζυγός εκπροσωπείται από τη ζυγαριά, καθώς θέλει να δημιουργεί ισορροπίες. Ο Ζυγός, έχει εμμονή με τη συμμετρία και προσπαθεί να δημιουργήσει ισορροπία σε όλους τους τομείς της ζωής και κυρίως όταν πρόκειται για θέματα καρδιάς.

Σκορπιός

Απατηλός και μυστηριώδης, ο Σκορπιός είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα ζώδια. Ο Σκορπιός είναι ένα ζώδιο του νερού που χρησιμοποιεί τη συναισθηματική ενέργεια ως καύσιμο, καλλιεργώντας την ισχυρή του σοφία. Στην πραγματικότητα, ο Σκορπιός έχει θάρρος και είναι ένα από τα πιο περίπλοκα και δυναμικά ζώδια.

Τοξότης

Αχ και να κάναμε όλοι τα ταξίδια που κάνει ο Τοξότης! Αντιπροσωπεύεται από τον τοξότη, οι Τοξότες βρίσκονται πάντα σε μια αναζήτηση της γνώσης. Είναι το τελευταίο ζώδιο της φωτιάς και κυνηγά γεωγραφικές και πνευματικές περιπέτειες.

Αιγόκερως

Ποιος είναι ο πιο πολύτιμος πόρος; Για τον Αιγόκερω, η απάντηση είναι σαφής: ο χρόνος. Ο Αιγόκερως σκαρφαλώνει το βουνό κατευθείαν προς την κορυφή και γνωρίζει ότι η υπομονή, η επιμονή και η αφοσίωση είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσει. Το τελευταίο γήινο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, ο Αιγόκερως, αντιπροσωπεύεται από τη κατσίκα της θάλασσας, ένα μυθολογικό πλάσμα με σώμα κατσίκας και ουρά ψαριού. Αντίστοιχα, οι Αιγόκεροι είναι ικανοί να περιηγούνται τόσο στο υλικό όσο και στο συναισθηματικό πεδίο.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος, είναι στην πραγματικότητα το τελευταίο εναέριο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Καινοτόμος, προοδευτικός, είναι το πιο ανθρωπιστικό αστρολογικό ζώδιο. Στο τέλος της ημέρας, ο Υδροχόος είναι αφοσιωμένος στο να κάνει τον κόσμο καλύτερο.

Ιχθείς

Αν αναζητούσες τη λέξη «μέντιουμ» στο λεξικό, θα υπήρχε σίγουρα δίπλα σου μια εικόνα των Ιχθύων. Οι Ιχθείς είναι το πιο διαισθητικό, ευαίσθητο και ενσυναισθητικό ζώδιο ολόκληρου του ζωδιακού κύκλου – και αυτό γιατί είναι το τελευταίο των τελευταίων. Ως το τελευταίο ζώδιο, οι Ιχθείς έχουν απορροφήσει κάθε μάθημα -τις χαρές και τον πόνο, τις ελπίδες και τους φόβους- που έχουν μάθει όλα τα άλλα ζώδια. Συμβολίζεται από δύο ψάρια που κολυμπούν προς αντίθετες κατευθύνσεις, αντιπροσωπεύοντας τον συνεχή διαχωρισμό της προσοχής των Ιχθύων μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας.

