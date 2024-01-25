Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο μίλησε με υπερηφάνεια για την κορούλα του σε μια νέα συνέντευξη, όπου χαρακτήρισε «υπέροχο» το να είναι πατέρας στα 80 του χρόνια.

Ο βραβευθείς δύο φορές με Όσκαρ ηθοποιός τον περασμένο Μάιο είπε πως υποδέχθηκε το έβδομο παιδί του, σε ηλικία 79 ετών.

Ο Ντε Νίρο, ο οποίος αυτήν την εβδομάδα έλαβε μία ακόμη υποψηφιότητα για Όσκαρ β΄ ανδρικού ρόλου στην ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε "Killers of the Flower Moon" και η σύντροφος του Τίφανι Τσεν ονόμασαν την κόρη τους Τζία, σύμφωνα με δημοσιεύματα ΜΜΕ.

«Τα πάντα από τα οποία είμαι απορροφημένος ή με ανησυχούν ή το ένα και το άλλο απλά φεύγουν όταν την κοιτάζω. Επομένως, αυτό από μόνο του είναι θαυμάσιο», δήλωσε, εμφανώς συγκινημένος, ο Ντε Νίρο σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο AARP: The Magazine, το οποίο απευθύνεται στην ηλικιακή ομάδα άνω των 50 ετών στις ΗΠΑ.

«Εκείνη έχει έναν πολύ γλυκό τρόπο να σε κοιτάζει και να σε καταλαβαίνει… Επομένως, δεν γνωρίζω πώς θα πάει όλο αυτό με εκείνη αργότερα, όταν μεγαλώσει, όμως σκέφτεται και παρατηρεί τα πάντα και παρακολουθεί. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Οπότε, ξέρετε, είμαι ένας 80χρονος μπαμπάς και είναι υπέροχο και θέλω να βρίσκομαι κοντά για όσο περισσότερο μπορέσω, για να την απολαύσω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

