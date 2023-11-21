Τα ζώδια σήμερα Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Δημιουργική η σημερινή μέρα! Μια απόφαση σας μπορεί να αλλάξει σημαντικά την ζωή σας και να της δώσει μια σημαντική ώθηση. Εμπιστευτείτε το ένστικτο σας και δεν θα χάσετε. Ξεκόψτε με φίλους και κοινωνικό περίγυρο που δεν έχουν τίποτα να σας δώσουν, παρά μόνο να πάρουν από σας. Ηρεμήστε και εκτιμήστε σωστά την κατάσταση στα αισθηματική σας, αποφεύγοντας εντάσεις και σκηνές ζηλοτυπίας.

Ταύρος

Έχετε την ενέργεια που απαιτείται αλλά και την διάθεση να ριχτείτε σε μια νέα περιπέτεια! Για να εξασφαλίσετε όμως την επιτυχία θα πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι! Αφήστε τις φοβίες σας στην άκρη και αντιμετωπίστε την κατάσταση κατάματα. Δεν θα πιστεύετε πόσο απελευθερωτικό είναι το συναίσθημα και πόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να επιτύχετε.

Δίδυμοι

Ανυπομονησία σας πιάνει... Σας προβληματίζει το γεγονός ότι, ενώ κάνατε ότι έπρεπε, τα πράγματα δεν λένε να αλλάξουν πορεία. Μήπως περιμένατε πάρα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα; Η ευστροφία και η γρήγορη αντίδραση σας θα είναι αυτή που θα σας σώσει σήμερα από δύσκολες καταστάσεις. Μην αναλαμβάνετε ρίσκα και ακολουθήστε την διπλωματική οδό…

Καρκίνος

Την διπλωματία σας θα πρέπει να επιστρατεύσετε σήμερα, αναφορικά με θέματα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Ακόμη και αν εμπλέκονται άτομα που δεν έχετε σε ιδιαίτερη εκτίμηση, θα πρέπει να κρατήσετε τις ισορροπίες… Με ηρεμία και αποφασιστικότητα θα καταφέρετε να βάλετε τα πράγματα σε τάξη και να λυθούν σημαντικά ζητήματα.

Λέων

Η έλλειψη κινήτρων και η μάλλον ράθυμη διάθεση σας θα αποτελέσουν τα εμπόδια που βάζετε εσείς οι ίδιοι στον δρόμο σας και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε όσα πρέπει. Κάποιο πρόσωπο δεν βγαίνει από το μυαλό σας… Εάν είστε δεσμευμένοι, καλά θα κάνετε να αποβάλετε κάθε σκέψη παράλληλης σχέσης, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Παρθένος

Κάθε καινούργιο ξεκίνημα συνοδεύεται αναγκαστικά από το τέλος μιας κατάστασης. Μην θρηνείτε για ότι τελείωσε, προσηλωθείτε στο καινούργιο που ξεκινάει. Θα σας είναι ωστόσο χρήσιμη η παρουσία ενός στενού σας φιλικού προσώπου. Είναι από εκείνες τις μέρες που η παρουσία και μόνο ενός αγαπητού μας προσώπου είναι ικανή να γαληνέψει την ψυχή μας…

Ζυγός

Το συναίσθημα της μοναξιάς ή της ελαφριάς κατάθλιψης υποχωρεί σήμερα σημαντικά και ατενίζετε την μέρα σας με μια νέα ανεβασμένη ψυχολογία. Σήμερα μπορεί να γίνετε αποδέκτης πολύς αγάπης, εάν το επιτρέψετε… Φροντίστε καλύτερα τον εαυτό σας με το διατρέφεστε καλύτερα, να κοιμόσασθε περισσότερο και να αθλείστε όσο γίνεται περισσότερο.

Σκορπιός

Θα πρέπει να αδράξετε την ευκαιρία καριέρας που θα σας παρουσιαστεί και να μην δειλιάσετε, γιατί πρόκειται για κάτι καθοριστικό για την πορεία της καριέρας σας. Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για τα νέα και θαυμαστά που κάνουν την εμφάνιση τους στην ζωή σας! Πανηγυρίστε αλλά καταστρώστε και τα μελλοντικά σας πλάνα με επιμέλεια για να μην πάει χαμένη η ευκαιρία.

Τοξότης

Θα υπάρξει ένα κλίμα φιλοσοφικής διάθεσης και σύγχυσης συναισθημάτων, που θα σας κάνουν να νιώσετε ευαίσθητοι, και μια τάση να προσφέρετε. Αφοσιωθείτε στην εργασία σας και μην ξοδεύετε χρήματα άσκοπα. Επωφεληθείτε από τις επαγγελματικές σας γνωριμίες. Η μέρα είναι ιδανική να προωθήσετε τα σχέδια σας

Αιγόκερως

Το πλανητικό σκηνικό φέρνει εντάσεις και σημαντικές λογομαχίες, είτε με μέλη της οικογένειας σας, είτε με φιλικό πρόσωπο. Θα πρόκειται για σύγκρουση μεγατόνων που μπορεί να προκαλέσει διακοπή σχέσεων. Στα επαγγελματικά σας η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι μεν σημαντικοί παράγοντες, πρέπει όμως να ξέρετε και προς τα πού οδηγείτε την καριέρα σας. Βάλτε στόχους και ακολουθήστε σταθερή πορεία.

Υδροχόος

Κάποια προδοσία, μικρή ή μεγαλύτερη θα βιώσετε φίλοι μου και θα πληγωθείτε, γιατί δεν το περιμένατε. Μην αφήνετε όμως να σας πάρει από κάτω… Δίνοντας βάση την διαίσθηση σας θα καταφέρετε να βρείτε άκρη στις περίεργες καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω σας και σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα.

Ιχθείς

Κάτι ευχάριστο προοιωνίζει η μέρα! Μπορεί να είναι η πετυχημένη ολοκλήρωση μια προσπάθειας στον επαγγελματικό τομέα, ίσως και μια ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο, όπως ένας αρραβώνας. Έχετε χαράξει την πορεία σας, κάνοντας την επιλογή που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, και σήμερα αισθάνεστε πιο ανάλαφροι και απαλλαγμένοι από τις αμφιβολίες που σας βασάνιζαν.

