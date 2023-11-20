Η διάσημη τραγουδίστρια Αντέλ (Adele) φέρεται να επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον Ριτς Πολ (Rich Paul).

Όπως αναφέρει η Daily Mail υπήρχαν φήμες ότι το ζευγάρι είχε δεθεί με τα δεσμά του γάμου πέρυσι και ενισχύθηκαν όταν η σταρ αποκάλεσε τον Πολ, «σύζυγό» της κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας της.

Τώρα λέγεται ότι επιβεβαίωσε τον γάμο στο κωμικό σόου του καλύτερου φίλου της και θρύλου της stand up comedy Άλαν Καρ (Alan Carr) στο Λος Άντζελες, με δύο μέλη του κοινού να επιβεβαιώνουν την είδηση στο «Deuxmoi».

Ένας θεατής ανέφερε: «Ήμουν στην κωμική εκπομπή του Άλαν Καρ στο Λος Άντζελες απόψε και η Αντέλ ήταν στο κοινό. Ο Άλαν ρώτησε το κοινό αν κάποιος παντρεύτηκε πρόσφατα και η Αντέλ φώναξε "εγώ παντρεύτηκα"»

Ένα άλλο μέλος του κοινού πρόσθεσε. «Όταν ρώτησε αν κάποιος παντρεύτηκε πρόσφατα, εκείνη φώναξε "παντρεύτηκα". Σούπερ χαριτωμένη και γλυκιά. Η Αντέλ καθόταν ακριβώς πίσω μου με έναν φίλο της και περνούσε υπέροχα. Η ασφάλειά της ήρθε μόνο για να της φέρει σνακ. Δεν την ένοιαζε αν ο κόσμος ήξερε ότι ήταν εκεί. Τον «παρενοχλούσε», είναι κολλητοί φίλοι».

Με τη σειρά του ο διάσημος αθλητικός ατζέντης είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα στην εκπομπή CBS Mornings, πως αυτός και η Αντέλ, «βοήθησαν ο ένας τον άλλον» κατά τη διάρκεια της διετούς σχέσης τους.

Σημειώνεται ότι η βραβευμένη τραγουδίστρια ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον Σάιμον Κόνεκι (Simon Konecki). Ο γάμος τους διήρκεσε από το 2018 έως το 2021 και απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Άντζελο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

