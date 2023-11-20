Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε πελάγη ευτυχίας ο Robert Pattinson – Θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς 

Ο διάσημος ηθοποιός και η σύντροφός του περιμένουν το πρώτο τους παιδί    

Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) Σούκι Γουοτερχάουζ (Suki Waterhouse)

O διάσημος ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) και η τραγουδίστρια Σούκι Γουοτερχάουζ (Suki Waterhouse) θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Αν και οι φήμες για εγκυμοσύνη είχαν ξεκινήσει τον Οκτώβριο -  κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του ζευγαριού στα βραβεία GO στο Λος Άντζελες -  τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε επισήμως η ίδια η Σούκι, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο Corona Capital Festival στο Μεξικό. 

Φορώντας ένα μίνι φόρεμα από παγέτες και ροζ γούνα είπε: «Φοράω κάτι λαμπερό σήμερα γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή από κάτι άλλο που συμβαίνει». Στη συνέχεια, έκανε νεύμα προς την φουσκωμένη κοιλίτσα της με το πλήθος να την αποθεώνει. «Δεν είμαι σίγουρη αν πιάνει», πρόσθεσε.

Tο διάσημο ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια kai κρατά εξαιρετικά χαμηλούς τόνους στη σχέση τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
128 0 Bookmark