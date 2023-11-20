O διάσημος ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) και η τραγουδίστρια Σούκι Γουοτερχάουζ (Suki Waterhouse) θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Αν και οι φήμες για εγκυμοσύνη είχαν ξεκινήσει τον Οκτώβριο - κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του ζευγαριού στα βραβεία GO στο Λος Άντζελες - τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε επισήμως η ίδια η Σούκι, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο Corona Capital Festival στο Μεξικό.

Φορώντας ένα μίνι φόρεμα από παγέτες και ροζ γούνα είπε: «Φοράω κάτι λαμπερό σήμερα γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή από κάτι άλλο που συμβαίνει». Στη συνέχεια, έκανε νεύμα προς την φουσκωμένη κοιλίτσα της με το πλήθος να την αποθεώνει. «Δεν είμαι σίγουρη αν πιάνει», πρόσθεσε.

only suki waterhouse would confirm she’s pregnant this way pic.twitter.com/hpLSW8BZpu — em (@sukimilkteeth) November 19, 2023

Tο διάσημο ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια kai κρατά εξαιρετικά χαμηλούς τόνους στη σχέση τους.

