Γλίτωσε τη φυλακή η Σακίρα - Συμφωνία της τελευταίας στιγμής με τους εισαγγελείς

Πριν την έναρξη της δίκης σήμερα, η σταρ παραδέχτηκε την ενοχή της για φοροδιαφυγή, με αντάλλαγμα την επιβολή προστίμου

Σε συμφωνία με την ισπανική δικαιοσύνη, πριν ξεκινήσει σήμερα η πολύκροτη δίκη της για φοροδιαφυγή, κατέληξε η κολομβιανή σούπερ σταρ Shakira. 
 
Σε μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής η Σακίρα παραδέχτηκε την ενοχή της, με αντάλλαγμα την επιβολή χρηματικού προστίμου αντί την προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης. 

Η δίκη της Σακίρα θα ξεκινούσε σήμερα στη Βαρκελώνη με την κατηγορία ότι εξαπάτησε τις ισπανικές φορολογικές αρχές κατά 14,5 εκατ. ευρώ, κατά τα έτη 2012-14.

Η 46χρονη λατίνα σταρ – που έλαμψε στα Latin Grammys πριν δύο ημέρες και η οποία ζει στο Μαϊάμι με τα δύο της παιδιά μετά τον χωρισμό της με τον Πικέ- αντιμετώπιζε οκτώ χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 24 εκατ. ευρώ.

