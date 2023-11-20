Σε συμφωνία με την ισπανική δικαιοσύνη, πριν ξεκινήσει σήμερα η πολύκροτη δίκη της για φοροδιαφυγή, κατέληξε η κολομβιανή σούπερ σταρ Shakira.
Σε μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής η Σακίρα παραδέχτηκε την ενοχή της, με αντάλλαγμα την επιβολή χρηματικού προστίμου αντί την προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης.
Shakira reaches deal with tax authorities to avoid $15 million tax fraud trial - judge https://t.co/ySGAqakQ7y pic.twitter.com/9DofiYp3uD— Reuters (@Reuters) November 20, 2023
Η δίκη της Σακίρα θα ξεκινούσε σήμερα στη Βαρκελώνη με την κατηγορία ότι εξαπάτησε τις ισπανικές φορολογικές αρχές κατά 14,5 εκατ. ευρώ, κατά τα έτη 2012-14.
Η 46χρονη λατίνα σταρ – που έλαμψε στα Latin Grammys πριν δύο ημέρες και η οποία ζει στο Μαϊάμι με τα δύο της παιδιά μετά τον χωρισμό της με τον Πικέ- αντιμετώπιζε οκτώ χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 24 εκατ. ευρώ.
