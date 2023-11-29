Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Ήρθε η ώρα της ανταμοιβής για τις κοπιαστικές προσπάθειες σας, φροντίστε όμως να μην εξανεμίσετε αμέσως τα οικονομικά οφέλη που έρχονται. Με συνετή διαχείριση θα μπορέσετε να χτίσετε με την πάροδο του χρόνου ένα οικονομικά ασφαλές μέλλον. θα πρέπει να δείξετε κατά πόσο μπορείτε, πέρα από δημιουργικοί, να είστε και πρακτικοί στις κινήσεις σας. Ακούστε την διαίσθηση σας που σας καθοδηγεί.

Ταύρος

Είναι μια μέρα που αισθάνεστε δυναμικοί και αισιόδοξοι. Κάποια δουλειά που σας είχαν αναθέσει ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την επιτυχία σας. Οικογενειακά θέματα θα βρίσκονται στο προσκήνιο, από τα οποία θα πάρετε μια έκπληξη και μια μεγάλη χαρά! Όπως και να ήταν η εργασιακή σας μέρα, το βράδυ θα σας θα σας αποζημιώσει…

Δίδυμοι

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε πιο σημείο είστε ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις σας. Θα πρέπει όμως να είστε ρεαλιστές και ειλικρινείς με τον εαυτό σας στις εκτιμήσεις σας. Γίνετε πιο αισιόδοξοι και δεχτείτε τη συμπαράσταση των φίλων σας. Τολμήστε καινούργιες κοινωνικές συναναστροφές. Από πλευράς υγείας και εργασίας θα σημειωθεί βελτίωση και τα οικονομικά σας θα πάνε καλύτερα, αν τα χειριστείτε με προσοχή.

Καρκίνος

Ημέρα να αναλογιστείτε ποια κατεύθυνση έχετε πάρει και τι προσπαθείτε να επιτύχετε στην ζωή σας. Έχετε μήπως λοξοδρομήσει από τον δρόμο σας; Χαράξτε εκ νέου την πορεία σας, σε ρεαλιστικότερη αυτή την φορά βάση. Εάν εμπλακείτε σε λογομαχίες με κάποιον συνεργάτη ή συνάδελφο, θα πρέπει να υπολογίζετε σε σημαντικές απώλειες. Μια εμπλοκή δεν σας ευνοεί, γι’ αυτό χειριστείτε τις καταστάσεις με διπλωματία.

Λέων

Σας έχει καταβάλει μια απαισιοδοξία, ότι δεν θα καταφέρετε να βρείτε ποτέ το ιδανικό άτομο που θα μπορέσετε να μοιραστείτε την ζωή σας μαζί του. Αν και δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, συνεχίστε την ζωή σας με ενθουσιασμό και θετική διάθεση, και κανείς ποτέ δεν ξέρει… Εάν χαλαρώσετε και αρχίσετε να απολαμβάνετε την ζωή, ο έρωτας θα έρθει από μόνος του.

Παρθένος

Αξιολογήστε εκ νέου την πορεία και τους στόχους σας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Δεν είναι αρμονική μέρα για τις σχέσεις σας και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις σας. Θα πρέπει να μάθετε να λέτε «όχι» σε ότι δεν σας εκφράζει και θεωρείτε ότι δεν σας χρησιμεύει. Ιδανική μέρα είναι η σημερινή για να ξεκινήσετε την νέα σας ζωή με επιλογές που να σας εξυπηρετούν.

Ζυγός

Έχετε κατακτήσει ότι επιθυμούσατε στον επαγγελματικό τομέα, αλλά φαίνεται ότι δεν σας ικανοποιεί και θέλετε να κάνετε αλλαγές και αναπροσαρμογές. Καλό θα ήταν να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καταστρέψετε ότι με τόσο κόπο χτίσατε. Στα συναισθηματικά σας θα προσελκύσετε την προσοχή επάνω σας σήμερα και θα έχετε πληθώρα επίδοξων ερωτικών συντρόφων. Κάντε την επιλογή σας ανάλογα με τις αντικειμενικές σας ανάγκες και μην παρασύρεστε από τον ενθουσιασμό, γιατί θα το μετανιώσετε πριν καν ξημερώσει…

Σκορπιός

Έχετε πολύ και δημιουργική ενέργεια και είναι η ιδανική μέρα να διεκπεραιώσετε υποθέσεις που χρονίζουν. Από την βιασύνη σας όμως κινδυνεύετε να κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Μπορείτε να καταγράψετε επιτυχία στην νέα επιχειρηματική σας προσπάθεια ή στην νέα δουλειά που ξεκινάτε, αρκεί να καταφέρετε να θέσετε υπό έλεγχο την ισχυρογνωμοσύνη σας…

Τοξότης

Θα υπάρξουν ερωτικά ενδιαφέροντα στην σημερινή μέρα που θα σας αποσπάσουν την προσοχή από άλλες υποχρεώσεις. Και επειδή πέφτετε συνήθως με τα μούτρα όταν πρόκειται για θέματα ερωτικής φύσης, φροντίστε να έχετε ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλετε. Προσπαθήστε ωστόσο να μην παραμελήσετε τα καθήκοντα σας ή να μην κάνετε λάθη και παραλήψεις στην δουλειά.

Αιγόκερως

Την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας θα πρέπει να τις μεταλαμπαδεύσετε σε άτομα που σημαίνουν κάτι περισσότερο για σας, ώστε να αποφύγουν κατά το δυνατόν τα δικά σας λάθη. Ίσως να πρέπει να παρέχετε σήμερα τις υπηρεσίες σας ή να διαθέσετε την γνώση σας οικειοθελώς και χωρίς αμοιβή. Το Σύμπαν θα βρει τρόπο να σας ανταμείψει…

Υδροχόος

Μην σας παίρνουν οι δυσκολίες από κάτω. Επιστεφθείτε τις ικανότητες σας και με αποφασιστικότητα αλλά και πλάνο κινηθείτε για να εκπληρώστε τους στόχους σας. Όλα είναι στο χέρι σας… Εν ανάγκη ζητήστε την βοήθεια συνεργατών σας, εάν κρίνετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν αποτελεσματικά.

Ιχθείς

Αποφύγετε το στρες και σκεφτείτε θετικά. Φαίνεται να σας απασχολούν έγνοιες για την υγεία σας, πιθανότατα όμως να πρόκειται για αποκυήματα της φαντασίας σας. Εκμυστηρευτείτε τις ανησυχίες σας στον σύντροφό σας ή σε κάποιο καλό σας φίλο και θα αισθανθείτε ότι ένα τεράστιο βάρος φεύγει από τους ώμους σας…

