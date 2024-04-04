Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 4 Απριλίου 2024

Κριός

Παραμερίστε τα συναισθήματα σας σήμερα και βάλτε μπροστά την λογική. Με πρακτικό τρόπο θα βρείτε τις λύσεις που χρειάζονται για να πετύχετε αυτό που επιδιώκετε. Πολεμήστε τις φοβίες σας και απελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις που παραμένουν φυλακισμένες εξαιτίας των ανασφαλειών σας.

Ταύρος

Ίσως διαπιστώσετε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλατε τον τελευταίο καιρό για την ομαλοποίηση της οικογενειακής σας ζωής ήταν μεν σημαντικές, αλλά όχι αρκετές. Χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια… Προσοχή θα πρέπει να επιδείξετε επίσης αναφορικά με χρήματα και περιουσιακά σας στοιχεία. Οι πλανητικές συγκυρίες ευνοούν απώλειες και κλοπές…

Δίδυμοι

Κατάλληλη μέρα για αλλαγές, για να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας και να υιοθετήσουν τις απόψεις σας. Απομακρυνθείτε και σκεφτείτε ξεκάθαρα και στην συνέχεια επιβληθείτε με τρόπο απόλυτο, εμπνέοντες σιγουριά. Κάποια έκτακτα έσοδα μπορούν να τονώσουν τον προϋπολογισμό σας σήμερα, μην απογοητευτείτε όμως εάν διαπιστώσετε ότι δεν θα είναι όσα αναμένατε ή ελπίζατε να είναι.

Καρκίνος

Συνειδητοποιείτε ότι η σχέση σας δεν έχει την ίδια φρεσκάδα πια και η επαφή με το ταίρι σας έχει αρχίσει να φθίνει. Εάν σημαίνει κάτι για σας, αγωνιστείτε για να την αναζωογονήσετε… Ένα συναίσθημα αποξένωσης και μοναξιάς ίσως να σας βαραίνει, σαν να σας απαρνήθηκαν ξαφνικά όλοι… Μην κλείνεστε στον εαυτό σας, αλλά βρείτε κάποιον φίλο ή γνωστό να μιλήσετε ή να βγείτε έξω.

Λέων

Είστε λίγο υπερβολικοί και ίσως ακόμη και επιθετικοί σε ότι κάνετε. Θα πρέπει να βάλετε φρένο και να ηρεμήσετε, γιατί με τον τρόπο αυτό μόνο προβλήματα δημιουργείτε. Κάτι ή κάποιος θα θελήσει να τραβήξει την προσοχή σας και καλά θα κάνετε να δώσετε σημασία σε όσα έχει να σας δείξει ή να σας πει. Θα είναι σημαντικά για την πορεία σας.

Παρθένος

Μια νέα επιχειρηματική πρόταση ή μια ευκαιρία δουλειάς ίσως να υπάρξει σήμερα! Οι πλανητικές συγκυρίες είναι ευνοϊκές και δεν θα πρέπει να την απορρίψετε πριν εξετάσετε τις επιμέρους παραμέτρους… Ο αυθορμητισμός και η ειλικρίνεια σας στον τρόπο που εκφράζετε τη γνώμη σας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τους γύρω σας. Καλύτερα να λογοκριθείτε, ώστε να αποφύγετε αντιδράσεις που δεν φαντάζεστε.

Ζυγός

Η κοινωνική σας ζωή βρίσκεται στα φόρτε της! Θα απολαύσετε μια όμορφη βραδιά με φιλική παρέα και θα χαλαρώσετε λίγο από τις καθημερινές σκοτούρες. Έχετε τη διάθεση να αποτινάξετε τον χειμώνα από πάνω σας και προσβλέπετε στην άνοιξη που βρίσκεται πια κοντά. Κάντε σχέδια για το καλοκαίρι και ανεβείτε ψυχολογικά.

Σκορπιός

Αρκετή δράση και κινητικότητα θα έχει το πλανητικό σκηνικό. Τα συναισθήματα σας συναλλάσσονται, το ένα με το άλλο. Εσείς ας είστε διαλλακτικοί και προσαρμόσιμοι στις απαιτήσεις της ημέρας. Καθυστερήσεις στην εργασία και έκτακτες υποχρεώσεις θα σας βγάλουν από το πρόγραμμα σας σήμερα. Στα αισθηματικά η ένταση θα σας χαλάσει τη διάθεση

Τοξότης

Θα εκνευριστείτε γιατί κάποιες αναποδιές και καθυστερήσεις θα σας δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα σε εργασιακό επίπεδο. Ελέγξτε τις αντιδράσεις και τα νεύρα σας, γιατί θα επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μην φορτώνεστε και με νέες αρμοδιότητες, γιατί η καθημερινότητα σας δεν αντέχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Αναζητήστε τη χαρά σε όσα καλά έχετε και μην γίνεστε πλεονέκτες…

Αιγόκερως

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…

Υδροχόος

Όσοι από εσάς βρίσκεστε σε μια αισθηματική σχέση, την σημερινή μέρα θα σας δοθεί το ερέθισμα να ξανασκεφτείτε το μέλλον σας δίπλα στο άτομο αυτό. Ίσως να διαπιστώσετε ότι οι ανάγκες ή οι προτεραιότητες σας έχουν αλλάξει. Φερθείτε του όμως με ευγένεια…

Ιχθείς

Από αισθηματικής πλευράς η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται πιο ξεκάθαρη. Μην αφήσετε τις προοπτικές που θα σας παρουσιαστούν στον αισθηματικό και στον επαγγελματικό τομέα ανεκμετάλλευτες. Προς το βράδυ η μέρα γίνεται κάπως απατηλή και υπάρχει κίνδυνος να μαλώσετε με τρίτους εξαιτίας ξαφνικών παρεξηγήσεων.

