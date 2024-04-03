Raye: Η «βασίλισσα» των BRIT Awards νιώθει μοναξιά και χρειάζεται ψυχοθεραπεία

Στα Brit Awards του περασμένου μήνα σάρωσε με έξι νίκες που αποτελούν ρεκόρ. Ωστόσο, η Raye δήλωσε ότι πρέπει να παλέψει για να βρει θετικά στοιχεία μετά την επιτυχία της και σχεδιάζει να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία για να επουλώσει τις πληγές της.

Η 26χρονη τραγουδίστρια -με καταγωγή από το Λονδίνο- παραδέχτηκε ότι αγωνίζεται, παρόλο η καριέρα της βρίσκεται σε ανοδική πορεία μετά από χρόνια σκληρής δουλειάς.

«Αισθάνομαι μοναξιά», ανέφερε η ίδια σε συνέντευξή της στο αγγλικό «Elle». «Δεν το εννοώ αυτό με την έννοια ότι θέλω έναν σύντροφο ή ότι θέλω να είμαι ερωτευμένη. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να κάνω κάποια θεραπεία, να βάλω σε εφαρμογή κάποιες πρακτικές για να αφήσω τα αρνητικά να πέσουν κάτω και να απορροφήσω όλα τα θετικά πράγματα που μου προσφέρει η ζωή αυτή τη στιγμή», εξήγησε.

Η τραγουδίστρια του «Escapism», της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Rachel Keen, δήλωσε ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση και αισθάνεται «εκτός τόπου και χρόνου» όταν δεν γράφει μουσική ή δεν δίνει συναυλίες.

«Δεν είμαι σίγουρη για την εμφάνισή μου. Είναι κάτι με το οποίο ακόμα παλεύω. Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση όταν γράφω και τραγουδάω», πρόσθεσε.

Raye reveals she feels lonely and needs therapy despite her stratospheric rise to the top of pop stardom https://t.co/XU1MSvwCjp pic.twitter.com/1MUlkepvLM — Daily Mail Online (@MailOnline) April 3, 2024

Η Raye έχει επηρεαστεί βαθιά από τα αρνητικά σχόλια για το βάρος και την εμφάνισή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιστεύει ότι το «τρολάρισμα» είναι χειρότερο για τις γυναίκες στη μουσική βιομηχανία, των οποίων η εμφάνιση επικρίνεται τακτικά. «Μπορείς να δεις τις απόψεις χιλιάδων ανθρώπων. Όταν αφήνεις αυτές τις γνώμες να μπουν μέσα σου, αρχίζεις να απεχθάνεσαι τον εαυτό σου ή να διαλέγεις τον εαυτό σου», τόνισε στο περιοδικό.

«Ο κόσμος έλεγε ότι δεν μοιάζω με γυναίκα, πραγματικά άσχημα σχόλια που γυρίζουν γύρω-γύρω στο κεφάλι μου».

Η Raye υπέγραψε με τη δισκογραφική εταιρεία Polydor ως έφηβη, αλλά ισχυρίζεται ότι αρνήθηκαν να κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο άλμπουμ της μετά από επτά χρόνια. Το άλμπουμ «My 21st Century Blues» κυκλοφόρησε από την ίδια και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους δίσκους του 2023.

