Η ηθοποιός του «Euphoria», Hunter Schafer, δήλωσε ότι δεν θέλει πλέον να υποδύεται τρανς χαρακτήρες. Η 25χρονη ηθοποιός και τρανς μοντέλο έγινε διάσημη παίζοντας έναν τρανς χαρακτήρα, τη Jules Vaughn, στο επιτυχημένο εφηβικό δράμα του HBO.

Η ίδια δήλωσε: «Δεν είμαι η μόνη που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Δούλεψα τόσο σκληρά για να φτάσω εδώ που είμαι, πέρασα αυτά τα πραγματικά δύσκολα σημεία της μετάβασής μου και τώρα θέλω απλώς να είμαι κορίτσι και να προχωρήσω επιτέλους».

Hunter Schafer: Euphoria star says she no longer wants to play trans characters https://t.co/dh9sujmR75 — BBC News (World) (@BBCWorld) April 3, 2024

Μιλώντας στο περιοδικό «GQ,», η ηθοποιός είπε ότι το να είναι γνωστή απλώς ως «τρανς ηθοποιός» ήταν υποτιμητικό για την ίδια και γι’ αυτό που θέλει να πετύχει.

Και συνέχισε: «Ξέρω σίγουρα ότι είμαι ένα από τα πιο διάσημα τρανς άτομα στα μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή και αισθάνομαι μια αίσθηση ευθύνης και ίσως και λίγη ενοχή που δεν είμαι και η καλύτερη εκπρόσωπος αυτών των ανθρώπων. Νομίζω ότι το να προχωρήσω και να κάνω φοβερή δουλειά, προς το συμφέρον του "κινήματος", θα είναι πολύ πιο χρήσιμο από το να μιλάω γι' αυτό όλη την ώρα», πρόσθεσε η ίδια.

Η Schafer πρωταγωνίστησε μαζί με τη Zendaya, τον Jacob Elordi και τη Sydney Sweeney στο «Euphoria», το οποίο κέρδισε Emmy και πρόκειται να επιστρέψει για τρίτη σεζόν. Επίσης, πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο prequel της ταινίας «The Hunger Games», ενώ θα πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο ψυχολογικό θρίλερ «Cuckoo».

Πηγή: skai.gr

