Η Christina Applegate, η οποία ζει μια κόλαση μετά τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας, αποκάλυψε ότι η ασθένειά της έχει υποτροπιάσει και περνάει μια άσχημη περίοδο.

Η 52χρονη ηθοποιός είπε ότι ο πόνος στα πόδια της είναι τόσο έντονος, που ακόμα και απλές δραστηριότητες όπως το να πάει μέχρι το μπάνιο μοιάζουν τρομακτικά δύσκολες. Περιέγραψε, ακόμα, περίεργες αισθήσεις όπως μυρμήγκιασμα κάτω από τη μέση και τινάγματα των ματιών που την εμποδίζουν στον ύπνο: «Έχω να κοιμηθώ 24 ώρες, γιατί το μάτι μου κάνει κάτι περίεργο, κάθε φορά που τα κλείνω να αποκοιμηθώ το δεξί αρχίζει να τινάζεται».

Τα σωματικά συμπτώματα έχουν επιβαρύνει και την ψυχική υγεία της, όπως εξήγησε, βυθίζοντάς την σε βαθιά κατάθλιψη μετά από μια περίοδο «διακοπών». Για να τονίσει το πόσο καταβεβλημένη είναι πρόσθεσε ότι δεν έχει κάνει μπάνιο εδώ και τρεις εβδομάδες.

Επίσης, η ίδια σημείωσε ότι τα πόδια της πλέον την έχουν «εγκαταλείψει», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν κυκλοφορεί το αίμα και δεν μπορώ να σταματήσω τον πόνο».

Η αγαπημένη ηθοποιός ανακοίνωσε τη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας τον Αύγουστο του 2021 και έκτοτε δεν έχει σταματήσει να μοιράζεται την καθημερινότητά της με τη χρόνια ασθένεια, χωρίς ποτέ να έχει προσπαθήσει να ωραιοποιήσει την πραγματικότητά της.

