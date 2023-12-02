Πώς θα επηρεαστεί η ευημερία σου αυτόν τον μήνα, με βάση το ζώδιό σου

Κριός

Μπορεί να νιώθεις πιο περιπετειώδης από ό,τι συνήθως, Κριέ. Ο πλανητάρχης Άρης περνά τον Δεκέμβριο διασχίζοντας τον ένατο αστρολογικό σου οίκο της ανακάλυψης. Είναι ένας μήνας κατά τον οποίο θα θελήσεις ελευθερία, να εξερευνήσεις και να μάθεις νέα πράγματα και είναι επίσης μια ευνοϊκή στιγμή για να ερευνήσεις ιδέες για μελλοντικά ταξίδια.

Συμβουλή ευεξίας: Γράψε μια λίστα με τρία μέρη που θα ήθελες να επισκεφτείς.

Ταύρος

Οι σχέσεις σου, είναι στο επίκεντρο αυτού του μήνα, Ταύρε. Ο πλανητικός κυβερνήτης σου, η Αφροδίτη μετακομίζει στον έβδομο οίκο των συνεργασιών σου στις 4 Δεκεμβρίου, όπου θα παραμείνει το καλύτερο μέρος του μήνα. Θα κερδίσεις μεγαλύτερη εκτίμηση για εκείνες τις σχέσεις που σου προσφέρουν ικανοποίηση.

Συμβουλή ευεξίας: Στείλε μια χειρόγραφη κάρτα σε φίλους που αγαπάς.

Δίδυμοι

Αισθάνεσαι ότι είναι αμοιβαίες οι συνεργασίες σου, Δίδυμε; Καθώς ο πλανητικός κυβερνήτης ο Ερμής μπαίνει στον Αιγόκερω και στον όγδοο οίκο των επαγγελματικών σου, θα μπορούσες να καταλάβεις ποιες συνεργασίες στη ζωή σου αξίζουν πραγματικά την επένδυσή σου.

Συμβουλή ευεξίας: Αφιέρωσε χρόνο για να αναλογιστείς μια προηγούμενη συνεργασία, εκτιμώντας τι σε δίδαξε για τον εαυτό σου και τι περιμένεις τώρα σε μια παρόμοια σχέση.

Καρκίνος

Πώς θα σου φαινόταν να αποκτήσεις μεγαλύτερη αίσθηση ζωτικότητας, Καρκίνε; Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα που πρέπει να σκεφτείς καθώς η νέα σελήνη φτάνει στον Τοξότη στις 12 Δεκεμβρίου, αναδεικνύοντας τον έκτο οίκο υγείας και ευεξίας. Ταυτόχρονα, είναι μια στιγμή κατά την οποία θέλεις να κάνεις το σπίτι ή το γραφείο σου πιο οργανωμένο.

Συμβουλή ευεξίας: Να είσαι πιο συστηματικός ή μεθοδικός, ώστε να μειωθεί το στρες.

Λέων

Αναθεωρείς τις καθημερινές σου συνήθειες και τους στόχους υγείας, Λέων. Αφιέρωσε χρόνο για να σκεφτείς πώς μπορείς να ανανεώσεις τη ρουτίνα σου, ώστε να ταιριάζει καλύτερα στους στόχους ευεξίας σου.

Συμβουλή ευεξίας: Τι σημαίνει η βέλτιστη υγεία για εσένα; Γράψε τις σκέψεις σου σε ένα ημερολόγιο.

Παρθένος

Φρόντισε να διαλέξεις με σύνεση τα λόγια σου αυτόν τον μήνα, Παρθένε. Ο ανάδρομος Ερμής που ξεκινά στις 13 Δεκεμβρίου και διαρκεί μέχρι το τέλος του έτους θα μπορούσε να έχει βαθιά επίδραση σε εσένα, δεδομένου ότι ο Ερμής είναι ο πλανητικός κυβερνήτης σου. Ίσως εμφανιστούν ξανά φίλοι από το παρελθόν στη ζωή σου αυτό το διάστημα.

Συμβουλή ευεξίας: Πριν μοιραστείς τις σκέψεις σου με άλλους, σκέψου το ξανά.

Ζυγός

Τα οικονομικά σου είναι το επίκεντρό σου αυτό το μήνα, Ζυγέ. Από τις 4 Δεκεμβρίου, ο πλανητικός κυβερνήτης σου Αφροδίτη περνά αρκετές εβδομάδες στον δεύτερο οίκο των πόρων σου. Και με αυτό, γίνεσαι πιο προσεκτικός στο πώς ξοδεύεις τα χρήματά σου.

Συμβουλή ευεξίας: Περιόρισε τα δώρα των γιορτών (λίγο) φέτος για να βοηθήσεις την οικονομική σου ευημερία.

Σκορπιός

Σκορπιέ, καθώς η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιό σου στις 4 Δεκεμβρίου, μην εκπλαγείς αν νιώσεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να οργανώσεις συγκεντρώσεις με φίλους στις γιορτές αυτόν τον μήνα. Άφησε τον εαυτό σου να βυθιστεί στο κέφι των γιορτών και πρόσεξε να μην ξοδέψεις πολλά χρήματα, διαφορετικά θα νιώσεις τύψεις.

Συμβουλή ευεξίας: Συναντήσου με φίλους στις γιορτές, χωρίς πολλά έξοδα.

Τοξότης

Βρίσκεσαι στο κατώφλι ενός νέου κεφαλαίου, Τοξότη, καθώς η σεζόν σου έχει ξεκινήσει. Η νέα σελήνη στο ζώδιό σου στις 12 Δεκεμβρίου μπορεί να σε κάνει να βάλεις το βλέμμα σου σε έναν νέο στόχο.

Συμβουλή ευεξίας: Αξιοποίησε τη βαθύτερη κατανόηση των στόχων που θέλεις να θέσεις και τη δύναμη να μάθεις κάτι νέο.

Αιγόκερως

Είσαι έτοιμος να πεις αυτό που εννοείς και να εννοείς αυτό που λες, Αιγόκερε, καθώς ο μήνας ξεκινά με τον Ερμή να περνάει στο ζώδιό σου. Ένα ταξίδι στις αναμνήσεις σου μπορεί να ζεστάνει την καρδιά σου.

Συμβουλή ευεξίας: Δώσε προτεραιότητα στον ξεκούραστο ύπνο.

Υδροχόος

Σκέψου νέους τρόπους να επενδύσεις στον εαυτό σου και να ενισχύσεις τις δυνατότητες κερδών αυτόν τον μήνα, Υδροχόε. Στις 5 Δεκεμβρίου, καθώς ο παραδοσιακός πλανητικός κυβερνήτης σου ο Κρόνος κάνει ένα υποστηρικτικό τρίγωνο με την Αφροδίτη που σε επικεντρώνει στην αξία.

Συμβουλή ευεξίας: Γράψε τις βασικές σου αξίες σε ένα σημείωμα και βάλε το σε ένα σημείο όπου κοιτάζεις συχνά.

Ιχθύες

Είναι ένας ανατρεπτικός μήνας για εσένα, Ιχθύ. Στις 6 Δεκεμβρίου, και με τον Ποσειδώνα να μπαίνει στο ζώδιο σου θα μπορούσες να βρεις την ικανότητα να έχεις πρόσβαση σε όλα τα μαγικά, μυστικά, σε όσα ονειρεύεσαι και δεν μοιράζεσαι με τους άλλους. Καθώς ο Δίας ξεκινά ξανά το ταξίδι του στις 30 Δεκεμβρίου, θα μπορούσες να εκμεταλλευτείς αυτόν λίγο παραπάνω ενθουσιασμό για τη ζωή, ιδιαίτερα όταν περνάς χρόνο με καλούς φίλους.

Συμβουλή ευεξίας: Ανακάλυψε εθελοντικές δράσεις που μιλάνε στην ψυχή σου.

