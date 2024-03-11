Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024

Κριός

Θέλετε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα και οι κινήσεις σας αποσκοπούν σ΄ αυτό. Στην παρούσα φάση όμως η συγκεκριμένη δουλειά δεν μπορεί να σας παρέχει όσα ονειρεύεστε. Ίσως θα χρειαστεί να αλλάξετε επαγγελματική πορεία. Χωρίς ένα όραμα στην ζωή, η επιτυχία δεν μπορεί να έρθει. Οραματιστείτε το μέλλον σας και καταστρώστε τις στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του.

Ταύρος

Θα υπάρξει ένα κλίμα φιλοσοφικής διάθεσης και σύγχυσης συναισθημάτων, που θα σας κάνουν να νιώσετε ευαίσθητοι, και μια τάση να προσφέρετε. Αφοσιωθείτε στην εργασία σας και μην ξοδεύετε χρήματα άσκοπα. Επωφεληθείτε από τις επαγγελματικές σας γνωριμίες. Η μέρα είναι ιδανική να προωθήσετε τα σχέδια σας

Δίδυμοι

Πολύ κινητικότητα και τρέξιμο σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο. Η καριέρα σας θα ανακάμψει σύντομα και θα δεχθείτε αρκετές προτάσεις από ανθρώπους του εξωτερικού, που θα ωθήσουν στο να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και να σημειώσετε επιτυχίες. Η ασυνεννοησία με το ταίρι σας θα σας χαλάσει τη διάθεση.

Καρκίνος

Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας και δεν θα πρέπει να την αφήσετε έτσι απλά να πάει χαμένη. Οργανώστε μια έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα ή αφιερώστε τους λίγο δημιουργικό χρόνο.

Λέων

Εκτιμήστε και αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας γι αυτό που είστε, προκειμένου να μπορέσετε στην συνέχεια να προσφέρετε και να γίνετε αποδέκτης αγάπης από τους γύρω σας. Αποβάλετε τις έγνοιες για τα μικρά και επουσιώδη και επικεντρωθείτε στα σημαντικά της ζωής σας. Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να σας δώσουν το αίσθημα της ασφάλειας που χρειάζεστε για να αντλήσετε δύναμη και να παλέψετε για ένα καλύτερο αύριο.

Παρθένος

Είναι μια μέρα που αισθάνεστε δυναμικοί και αισιόδοξη. Κάποια δουλειά που σας είχαν αναθέσει ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την επιτυχία σας. Οικογενειακά θέματα θα βρίσκονται στο προσκήνιο, από τα οποία θα πάρετε μια έκπληξη και μια μεγάλη χαρά! Όπως και να ήταν η εργασιακή σας μέρα, το βράδυ θα σας θα σας αποζημιώσει…

Ζυγός

Είναι μια μέρα γεμάτη προκλήσεις για σας! Αισθάνεστε κάποια ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρετε προς ποια κατεύθυνση να κινηθείτε, προσπαθήσετε όμως σαν είστε ειλικρινείς στην επικοινωνία σας. Ίσως να συνειδητοποιήσετε το πόσες ευκαιρίες χάσατε τον τελευταίο καιρό από έλλειψη δράσης ή από λανθασμένους χειρισμούς και θα τα βάψετε μαύρα σήμερα. Ότι έγινε, έγινε. Κοιτάξτε μπροστά.

Σκορπιός

Κάτι θα φέρει τις φοβίες σας και τις αγωνίες σας στην επιφάνεια και θα σας αποσυντονίσει. Μην τους δίνετε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που τους πρέπει και ταλαιπωρείστε άδικα. Απωθήστε τις άσχημες σκέψεις. Έχετε την σπάνια ευκαιρία το σώμα και το πνεύμα σας να βρουν στην τέλεια ισορροπία! Θα πρέπει να αφήσετε χώρο για περισσότερη πνευματικότητα στην ζωή σας, κάτι που θα επηρεάσει με θετικό τρόπο και την φυσική σας κατάσταση.

Tοξότης

Δεν σας αφήνει ασυγκίνητους το ενδεχόμενο να είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο δικός σας χειρισμός όμως της εικόνας σας μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση και την ζήλια των γύρω σας… Κάποιο άτομο που ίσως πληγώσατε χωρίς να το θέλετε, ίσως θελήσει να σας βλάψει με κάποιο τρόπο σήμερα. Έχετε το νου σας στους γύρω σας και αποφύγετε να δώσετε δικαιώματα με την συμπεριφορά σας.

Αιγόκερως

Γίνεστε ανυπόμονοι! Αισθάνεστε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα σας χειραγωγούσαν οι άλλοι και θέλετε να απαλλαγείτε από τα δεσμά της καταπίεσης. Κάντε το για να ανασάνετε. Μια καινούργια επαγγελματική ευκαιρία όμως βρίσκεται μπροστά σας και περιμένει να την αδράξετε. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό μπορεί να ξεκινήσει σήμερα που θα αλλάξει την επαγγελματική σας πορεία προς το καλύτερο.

Υδροχόος

Κάτι νέο πλανάται στην ατμόσφαιρα! Για κάποιους θα μπορούσε να είναι ένα νέο φλερτ, για κάποιους άλλους μια νέα δημιουργική απασχόληση. Σε επίπεδο επαγγελματικών, υπάρχει το ενδεχόμενο να αισθάνεστε ότι η καριέρα σας έχει βαλτώσει τον τελευταίο καιρό και ότι κάτι πρέπει να κάνετε. Σήμερα θα βρεθεί στον δρόμο σας η ευκαιρία που θα σας βγάλει από την στασιμότητα. Αδράξτε την!

Ιχθείς

Θετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις της μέρας και μην αφήνετε να σας χαλάσει την καλή διάθεση το παραμικρό. Ένας καλός φίλος μπορεί να σας δώσει θετική ενέργεια καθώς και τα φώτα του σε κάτι που σας απασχολεί. Κάντε σωστή διαχείριση των οικονομικών σας πόρων και προσπαθήστε να προγραμματίσετε για το αύριο.

