Salma Hayek: Έτσι καλύπτει τα λευκά μαλλιά

Όπως και οι ρυτίδες, τα φυσικά γκρίζα μαλλιά αποτελούν ένα θέμα που πολλοί διαφωνούν επάνω του. Κάποιοι προτιμούν να τα καλύπτουν, ενώ άλλοι τα θεωρούν προνόμιο και περηφανεύονται για τις λευκές τρίχες στην κόμη τους.

Οι αναζητήσεις στο Google για τα "φυσικά γκρίζα μαλλιά" αυξάνονται συνεχώς κάθε χρόνο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον περισσότεροι τρόποι από ποτέ για να καλύψουμε τις γκρίζες τρίχες, παρατηρείται και μεγαλύτερη αναγνώριση και αποδοχή γι' αυτές.

Η Salma Hayek είναι ένα παράδειγμα αυτού του τελευταίου ομίλου. Αν και περήφανη για τα γκρίζα μαλλιά της, έχει ανακαλύψει διάφορα τρικ για να τα καλύπτει όταν το επιθυμεί. Ένα από αυτά τα μυστικά τα μοιράστηκε στο πιο πρόσφατο reel της στο Instagram, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να είναι μια από εμάς.

«Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό; Πώς μπορείς να καλύψεις μερικές φορές τα λευκά χωρίς να χρειάζεται να βάψεις τα μαλλιά σου;» ρωτάει, συνεχίζοντας με την αποκάλυψη πως η ίδια βάφει τις τρίχες με μία μάσκαρα – συγκεκριμένα χρησιμοποιεί την Pillow Talk Push Up Lashes Mascara της Charlotte Tilbury. Τόσο απλό!

