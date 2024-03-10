Όσκαρ 2024: Τα απόλυτα φαβορί για το βραβείο καλύτερης ταινίας

Η κινηματογραφική βιομηχανία εμπνέεται συνεχώς από τη λογοτεχνία, και οι φετινές υποψηφιότητες για τα Όσκαρ αποτελούν ένα σαφές παράδειγμα αυτής της τάσης. Καθώς ο χρόνος κυλά αντίστροφα για την 96η απονομή των βραβείων, αναδεικνύεται η σημασία των λογοτεχνικών έργων στον κινηματογράφο.

Στις φετινές υποψηφιότητες για την καλύτερη ταινία, πέντε από τις δέκα βασίζονται σε βιβλία, αντιπροσωπεύοντας μια σημαντική αύξηση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Αυτό το φαινόμενο αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι συγγραφείς και οι σεναριογράφοι στη δημιουργία μιας επιτυχημένης ταινίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των λέξεων σε μια σελίδα.

Η ταινία "American Fiction" είναι μια από αυτές τις υποψηφιότητες και βασίζεται στο μυθιστόρημα "Erasure" του Percival Everett. Η ιστορία παρακολουθεί τον απογοητευμένο συγγραφέα Thelonious "Monk" Ellison, ο οποίος επιχειρεί να ανατρέψει τα στερεότυπα της λογοτεχνίας μέσω ενός σατιρικού μυθιστορήματος.

Η "Killers of the Flower Moon" είναι μια άλλη υποψήφια ταινία που βασίζεται σε λογοτεχνικό έργο, συγκεκριμένα στο βιβλίο του David Grann. Η ταινία αναδεικνύει μια σειρά δολοφονιών πλούσιων ανθρώπων των Osage στις αρχές της δεκαετίας του 1920 και την έρευνα του νεοσύστατου FBI για αυτές.

Η "Oppenheimer" εστιάζεται στον J. Robert Oppenheimer και βασίζεται στη βιογραφία του, περιγράφοντας την ιστορία του ιδρυτή του προγράμματος θεωρητικής φυσικής στο Μπέρκλεϊ και τον ρόλο του κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τέλος, η ταινία "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου είναι επίσης υποψήφια και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Alasdair Gray. Η ιστορία παρακολουθεί τη Μπέλα Μπάξτερ στη Γλασκώβη του 1880 και την περιπέτειά της μετά την αναστήθηκε από τους νεκρούς.

Αυτές οι υποψηφιότητες αποτελούν απόδειξη της διαχρονικής επίδρασης που έχει η λογοτεχνία στον κινηματογράφο, ενισχύοντας την πίστη στη δύναμη των λέξεων για να αφηγηθούν συναρπαστικές ιστορίες μέσα από την έβδομη τέχνη.

