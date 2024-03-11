Υπερθέαμα και γέλιο χάρισε χθες από την σκηνή των Οσκαρ ο Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling), ο οποίος τραγούδησε live το "I'm Just Ken" από την ταινία "Barbie", με τον εμβληματικό Slash στην κιθάρα.

Ο σταρ, φορώντας ένα ροζ-φούξια κοστούμι με στρας και ροζ γάντια, άρχισε να τραγουδάει το υποψήφιο για αγαλματίδιο τραγούδι ανάμεσα στο κοινό, ενώ μπροστά του η Μαργκότ Ρόμπι ξεκαρδίζεται στα γέλια.

Στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή, όπου τον συνόδευε ο Μαρκ Ρόνσον - ο οποίος έγραψε το τραγούδι - μαζί με μερικούς χορευτές.

Αποκορύφωμα της εμφάνισης ηταν όταν εμφανίστηκε μαζί του στη σκηνή, παίζοντας κιθάρα, ο θρυλικός κιθαρίστας των Guns and Roses.

Το «I'm Just Ken» ήταν ένα από τα δύο τραγούδια από το «Barbie» που κέρδισαν υποψηφιότητα για καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι. Το «What Was I Made For?» της Μπίλι Άιλις ήταν το άλλο υποψήφιο, το οποίο και τελικά κέρδισε το βραβείο.

Πηγή: skai.gr

