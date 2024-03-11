Λογαριασμός
Oscar highlight: Ο Ryan Gosling τραγούδησε το "I'm Just Ken" με τον Slash των Guns and Roses (βίντεο)

Ο σταρ, φορώντας ένα ροζ-φούξια κοστούμι με στρας και ροζ γάντια, άρχισε να τραγουδάει το υποψήφιο για αγαλματίδιο τραγούδι ανάμεσα στο κοινό, ενώ μπροστά του η Μαργκότ Ρόμπι ξεκαρδίζεται στα γέλια

Ryan Gosling

Υπερθέαμα και γέλιο χάρισε χθες από την σκηνή των Οσκαρ ο Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling), ο οποίος τραγούδησε live το  "I'm Just Ken" από την ταινία "Barbie", με τον εμβληματικό Slash στην κιθάρα. 

Ο σταρ, φορώντας ένα ροζ-φούξια κοστούμι με στρας και ροζ γάντια, άρχισε να τραγουδάει το υποψήφιο για αγαλματίδιο τραγούδι ανάμεσα στο κοινό, ενώ μπροστά του η Μαργκότ Ρόμπι ξεκαρδίζεται στα γέλια.

Στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή, όπου τον συνόδευε ο Μαρκ Ρόνσον - ο οποίος έγραψε το τραγούδι - μαζί με μερικούς χορευτές.

Αποκορύφωμα της εμφάνισης ηταν όταν εμφανίστηκε μαζί του στη σκηνή, παίζοντας κιθάρα, ο θρυλικός κιθαρίστας των Guns and Roses. 

Το «I'm Just Ken» ήταν ένα από τα δύο τραγούδια από το «Barbie» που κέρδισαν υποψηφιότητα για καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι. Το «What Was I Made For?» της Μπίλι Άιλις ήταν το άλλο υποψήφιο, το οποίο και τελικά κέρδισε το βραβείο.

