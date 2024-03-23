Τα ζώδια για το Σάββατο 23 Μαρτίου 2024

Κριός

Είστε λίγο υπερβολικοί και ίσως ακόμη και επιθετικοί σε ότι κάνετε. Θα πρέπει να βάλετε φρένο και να ηρεμήσετε, γιατί με τον τρόπο αυτό μόνο προβλήματα δημιουργείτε. Κάτι ή κάποιος θα θελήσει να τραβήξει την προσοχή σας και καλά θα κάνετε να δώσετε σημασία σε όσα έχει να σας δείξει ή να σας πει. Θα είναι σημαντικά για την πορεία σας.

Ταύρος

Θα πρέπει να αποφασίσετε ότι εσείς είστε εκείνος που χαράζει την πορεία της ζωής σας και να μην επιτρέπετε στους γύρω σας να σας βγάζουν από τον δρόμο σας. Θα πρέπει να αντιδράσετε δυναμικά σε όσους σας πετάξουν το γάντι, για να υπερασπιστείτε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα, αλλά και να θέσετε σαφή όρια σε όσους έχουν την διάθεση να σας αμφισβητήσουν.

Δίδυμοι

Ρίξτε βάρος της προσπάθειας σας για να προωθήσετε μελλοντικά τα επαγγελματικά σας σχέδια. Προσοχή όμως στις μυστικές συναντήσεις. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα στο μέλλον. Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά θέματα. Η μέρα απαιτεί διαλλακτικότητα και υπομονή σε οικογενειακά θέματα.

Καρκίνος

Γίνεστε πλεονέκτες σήμερα και θα μπείτε σε μεγάλους μπελάδες. Απλωθείτε μέχρι εκεί που σας παίρνει και μην αναλαμβάνετε περισσότερες υποχρεώσεις από αυτές που αντέχετε, γιατί θα εκτεθείτε. Κάποιες αναταράξεις θα καταγραφούν στην προσωπική ή την επαγγελματική σας ζωή και είναι μια καλή ευκαιρία να θέσετε σε κίνηση το ταλέντο σας στην διπλωματία για να καταλαγιάσετε τα πάθη.

Λέων

Ηρεμία και αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας! Η καταλυτική παρέμβαση κάποιου μεγαλύτερης ηλικίας ατόμου θα σας λύσει τα χέρια και θα σας διδάξει πολύτιμα μαθήματα. Τα οικονομικά σας πηγαίνουν πολύ καλά και υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να ενισχυθούν και άλλο. Προσοχή όμως μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα.

Παρθένος

Κάτι σας ανησυχεί στα συναισθηματικά σας και αισθάνεστε ότι υποβόσκει μια ένταση με τον σύντροφό σας. Κάποια πράγματα ίσως να μην είναι όπως τα φαντάζεστε και θα πρέπει να δείτε τι συμβαίνει. Η υγεία σας και κάποια μικρά προβλήματα που αντιμετωπίζετε θα σας απασχολήσουν. Φροντίστε όσο καλύτερα μπορείτε τον εαυτό σας, αλλάζοντας σταδιακά προς το υγιεινότερο τον τρόπο ζωής σας.

Ζυγός

Θα αναλάβετε επιπλέον αρμοδιότητες σήμερα, κάτι που σημαίνει επιπλέον δουλειά και υποχρεώσεις… Σας περιμένουν όμως σπουδαία επιτεύγματα. Σε προσωπικό επίπεδο σας προσελκύουν τα παράδοξα και τα παράτολμα και μάλιστα σε πνευματικό επίπεδο. Αποφύγετε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε και δεν μπορείτε να ελέγξετε, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβετε…

Σκορπιός

Δημιουργική η σημερινή μέρα! Μια απόφαση σας μπορεί να αλλάξει σημαντικά την ζωή σας και να της δώσει μια σημαντική ώθηση. Εμπιστευτείτε το ένστικτο σας και δεν θα χάσετε. Ξεκόψτε με φίλους και κοινωνικό περίγυρο που δεν έχουν τίποτα να σας δώσουν, παρά μόνο να πάρουν από σας. Ηρεμήστε και εκτιμήστε σωστά την κατάσταση στα αισθηματική σας, αποφεύγοντας εντάσεις και σκηνές ζηλοτυπίας.

Τοξότης

Είναι ανάγκη να αλλάξετε τον κοινωνικό σας κύκλο και να απομακρυνθείτε από άτομα που δεν έχουν να σας προσφέρουν πλέον τίποτε. Άτομα με τα οποία έχετε πολύ καιρό να έρθετε σε επαφή, μπορεί να έχετε τώρα κάποια μορφής επικοινωνία. Καινούργιες γνωριμίες θα διαδραματίσουν στο μέλλον σημαντικό ρόλο στην εξελικτική σας πορεία, ειδικά εάν πρόκειται για άτομα που μοιράζεστε ίδιες ιδέες και όνειρα.

Αιγόκερως

Θα αντιμετωπίσετε πιθανόν κάποια οικογενειακά θέματα που θα απαιτήσουν προσεκτικό χειρισμό, υπομονή και διπλωματία. Η διαίσθηση σας θα σας οδηγήσει στον σωστό δρόμο… Η μέρα δεν προσφέρεται για τζόγο και ριψοκίνδυνα παιχνίδια, τόσο με την κυριολεκτική τους έννοια, όσο και μεταφορικά! Κινδυνεύετε να χάσετε τα πάντα πριν καλά-καλά το καταλάβετε.

Υδροχόος

Προσοχή στην οικονομική σας διαχείριση σήμερα, γιατί τυχόν επιπόλαιες κινήσεις θα μπορούσαν να υποθηκεύσουν το μέλλον και τις οικονομίες σας. Η μέρα θα σας φέρει μια ανέλπιστη συνάντηση με φιλικό πρόσωπο από το παρελθόν που θα σας χαροποιήσει. Μια συγκέντρωση οικογενειακή ή φιλική θα κλείσουν μια χαρούμενη μέρα.

Ιχθείς

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

