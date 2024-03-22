Kanye West: Το αινιγματικό βίντεο με την Bianca που «τάραξε» τα σόσιαλ

Το Instagram του Kanye West αναστάτωσε ξανά τα νερά του διαδικτύου, καθώς ανέβασε ένα μυστηριώδες βίντεο την Πέμπτη 21 Μαρτίου. Στο βίντεο, μπορούμε να δούμε τη σύζυγό του, Bianca Censori, να βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό υπερκρεβάτι.

Η Censori εντυπωσίαζε με το λευκό ολόσωμο στράπλες ρούχο της, συνδυασμένο με ψηλά τακούνια. Η πόζα της με το ένα πόδι λυγισμένο προσέδιδε μια αύρα μυστηρίου, ενώ το πρόσωπό της κρυβόταν πίσω από το τηλέφωνό της, που κρατούσε πάνω από το κεφάλι της.

Αν και ο ίδιος ο Kanye West δεν εμφανίζεται στο βίντεο, ακούγεται η αναπνοή ενός ανθρώπου στο παρασκήνιο, προσθέτοντας ακόμη περισσότερο στην αίσθηση μυστηρίου.

Οι θαυμαστές του Kanye δεν μπορούσαν να πάρουν άκρη από το βίντεο, με πολλούς να σχολιάζουν ότι το κρεβάτι μοιάζει με αυτό από το διάσημο μουσικό βίντεο "Famous" που κυκλοφόρησε το 2016. Με αυτό το μυστηριώδες παρασκήνιο, ο Kanye West και η Bianca Censori κατάφεραν να προκαλέσουν πάλι αναστάτωση στον κόσμο των social media.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.