Ο Paul Rudd -σε πρόσφατη συνέντευξή του- περιέγραψε τον εαυτό του σαν παππού που, ωστόσο, βρίσκει χρόνο και τρόπους να νιώθει νέος, όπως το να ακούει τη μουσική της Taylor Swift.

Στη συνέντευξή του στο MTV, ο ηθοποιός ανέφερε ότι η 14χρονη κόρη του λατρεύει την Taylor Swift, ενώ ξεκαθάρισε ότι και ο ίδιος είναι θαυμαστής της και μάλιστα δήλωσε ότι είναι «Swiftie».

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ καλή. Είναι σπουδαία», ανέφερε ο Paul Rudd. Μάλιστα, ο ηθοποιός γνωρίζει αρκετά από τα τραγούδια της, πήγε με την κόρη του σε συναυλία στον Μάιο και τα αγαπημένα του είναι: «Mastermind», «Cruel Summer» και «August». Ο ηθοποιός μίλησε για τα συναισθήματα και την εμπειρία που είχε από τη συναυλία της Taylor Swift στην εκπομπή «The Late Show» με τον Stephen Colbert.

«Απλά, σκέφτηκα ότι υπήρχε τόση υποστήριξη, αγάπη και θετικότητα. Και το να νιώθεις αυτό το συναίσθημα με τόσους πολλούς ανθρώπους ήταν απίστευτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός του «Clueless» είναι, επίσης, γνωστός οπαδός των Kansas City Chiefs, καθώς κατάγεται από την πόλη του Μιζούρι, και τρέφει μεγάλη αγάπη για τον Travis Kelce, τον σύντροφο της διάσημης καλλιτέχνιδας.

Πηγή: skai.gr

