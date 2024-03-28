Τα ζώδια για την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Κριός

Η μέρα σας θα έχει αρκετές ανατροπές και τα αντίστοιχα σκαμπανεβάσματα διάθεσης. Φροντίστε να βρείτε κάποιες στιγμές μέσα στην μέρα, να αποστασιοποιηθείτε από τα προβλήματα και να δείτε καθαρά μπροστά σας. Οι αδέσμευτοι αισθάνεστε έντονα την ανάγκη για μια πραγματική αγάπη στην προσωπική σας ζωή, δεν είναι σίγουρο όμως ότι στην πραγματικότητα είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε μια σοβαρή ερωτική σχέση. Ξεκαθαρίστε πρώτα το τι θέλετε και κινηθείτε μετά…

Ταύρος

Η ένταση και οι διαμάχες που θα υπάρξουν στο οικογενειακό περιβάλλον θα σας αναστατώσουν και θα σας γεμίσουν με άγχος. Σε ερωτικό επίπεδο, εκφραστείτε ελεύθερα και επικοινωνήστε με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και μη νιώθετε αναστολές. Πάθος, έρωτας και δυνατή αγάπη σας περιμένουν!

Δίδυμοι

Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά ζητήματα σήμερα. Η μέρα είναι πολύ καλή για τον αισθηματικό σας τομέα. Προσπαθείτε να χτίσετε κάτι νέο σήμερα και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της προσπάθεια σας να μην ξεχνάτε ποτέ ότι η προσπάθεια είναι αυτή που μετράει.

Καρκίνος

Χρειάζεστε περισσότερη κίνηση και δράση στην ζωή σας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα σας καταπιεί η ρουτίνα και ο καναπές. Κινηθείτε περισσότερο, εντάξτε την άσκηση στην ζωή σας ή τουλάχιστον μια μικρή φυσική δραστηριότητα. Ένα συναισθηματικής φύσης θέμα απορροφά όλα σας την προσοχή, μια και δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε κάποια θέματα. Η αρχική σκέψη είναι συνήθως και η πιο σωστή. Εμπιστευτείτε την…

Λέων

Πολύ ενέργεια θα διαθέτετε σήμερα και θα είστε σε θέση να τελειώσετε όλα εκείνα που το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν μείνει στη μέση λόγω έλλειψης χρόνου ή διάθεσης. Ασχοληθείτε με τον προσωπικό σας χώρο, ενδεχομένως αλλάζοντας τη διακόσμηση, μια και ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να σας ανανεώσουν.

Παρθένος

Η επιρροή σας στον επαγγελματικό σας περίγυρο είναι έντονη. Οι απόψεις σας θα εκτιμηθούν και θα εισακουστούν και εσείς θα τονωθείτε σημαντικά. Φανείτε όμως ρεαλιστές στους στόχους που θέτετε. Τις υποθέσεις σας θέλετε να τις τελειώνετε στη στιγμή, τώρα όμως που κάτι νέο ξεκινάει, θα πρέπει να κινηθείτε με προσοχή για να μην κάνετε λάθη που θα τα βρείτε μπροστά σας

Ζυγός

Προσέξτε μην κάνετε λάθη στη δουλειά σας. Μην είστε αφηρημένοι, προσπαθήστε να δείξετε στον προϊστάμενο σας ότι ξέρετε να εργάζεστε σωστά όταν χρειάζεται. Η φαντασία και η διαίσθηση σας σήμερα μπορεί να είναι σχετική με την αισθηματική σας ζωή. Προς το βράδυ η ατμόσφαιρα είναι πιο ζωντανή και νιώθετε έντονα την ανάγκη για δράση και αλλαγή.

Σκορπιός

Κάντε πράγματα μόνο για σας, ακόμα κι αν χρειαστεί να αποκλείσετε εντελώς τους άλλους που τελευταία σας φορτίζουν υπερβολικά. Με εκκεντρικότητα και πείσμα αντιμετωπίζετε σήμερα τις προκλήσεις της ημέρας, αλλά στο τέλος αυτής της αντιμετώπισης ίσως να μην είστε νικητές.

Τοξότης

Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο να αποτελέσετε στόχο των συναδέλφων ή συνεργατών σήμερα, είτε με μια κατά μέτωπο επίθεση ή με κουτσομπολιά πίσω από την πλάτη σας. Είστε και σεις λίγο εριστικοί και υπάρχει πιθανότητα τα λεγόμενα ή οι πράξεις σας να πληγώσουν άτομα του περιβάλλοντος σας. Συγκρατηθείτε, γιατί θα το μετανιώσετε αμέσως μετά…

Αιγόκερως

Με το να κάθεστε και να περιμένετε την ευκαιρία που θα σας ξελασπώσει, δεν θα κερδίσετε πολλά. Θα πρέπει να βάλετε και σεις το χεράκι σας, κάνοντας τις επαφές που πρέπει, προγραμματίζοντας τις δράσεις σας και εν ανάγκη επανασχεδιάζοντας την πορεία σας. Κάποια σημαντική εργασιακή υποχρέωση φαίνεται να ολοκληρώνεται σήμερα και ήρθε η ώρα της αξιολόγησης. Θα πρέπει όμως παράλληλα να θέσετε τους επόμενους στόχους σας. Ο ανώτερος σας εαυτός μπορεί να σας δώσει τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσετε.

Υδροχόος

Θα σας αναγκαστείτε να επαναξιολογήσετε κάποιες αρχές ή πεποιθήσεις σας, που τώρα θα σας φανούν αναχρονιστικές ή λανθασμένες. Οι σχέσεις με τους γύρω σας υπάρχει έντονη πιθανότητα να αλλάξουν. Κάποιοι θα χωρίσουν το διάστημα αυτό, άλλοι θα ερωτευτούν, ορισμένοι ίσως επιστρέψουν στην πατρική εστία και ίσως άλλοι να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με συγγενικά πρόσωπα.

Ιχθείς

Οι αποφάσεις σας θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και την λογική και όχι στην διαίσθηση ή την παρόρμηση της στιγμής. Μην αφήνετε επίσης τρίτα άτομα να εμπλέκονται στις υποθέσεις σας και να σας δημιουργούν προβλήματα. Μέσα στον ενθουσιασμό σας για μια επιτυχία σας μπορεί να πληγώσετε άθελα σας ένα αγαπημένο σας άτομο. Δεν είναι κακό να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να ζητήσετε συγγνώμη…

