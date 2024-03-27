O Tομ Κρουζ θα ενσαρκώσει ξανά τον ρόλο του Μάβερικ αλλά άγνωστο το πότε

Ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) αυτή την εποχή είναι ένας πολυάσχολος σταρ, γεγονός που δεν του επιτρέπει να προσδιορίσει πότε οι θαυμαστές του «Top Gun» θα μπορέσουν να δουν την τρίτη συνέχειά του.

Το Variety επιβεβαίωσε τον Ιανουάριο ότι η Paramount έδωσε το πράσινο φως για το «Top Gun 3» με τον ηθοποιό να επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο παραγωγός του franchise, Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer), δήλωσε σε συνέντευξή του στο ScreenRant ότι δεν γνωρίζει πότε ο Κρουζ θα έχει ελεύθερο χρόνο στο πρόγραμμά του για να γυρίσει την τρίτη ταινία «Top Gun».

«Ο Toμ είναι καταπληκτικός. Περάσαμε χρόνο μαζί. Έχουμε μια ιστορία. Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski) είχε μια υπέροχη ιδέα για το που θα πάει η ιστορία και [ο Toμ] είπε ότι του άρεσε πολύ, οπότε την αναπτύσσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο βετεράνος παραγωγός.

«Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα γίνει, επειδή ο Τομ είναι πολύ απασχολημένος. Κάνει το "Mission: Impossible" αυτή τη στιγμή και έχει άλλη μια ταινία μετά από αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε ένα σενάριο που θα του αρέσει και θα βρεθούμε ξανά στον "αέρα"».

Ο Μπρουκχάιμερ επιβεβαίωσε επίσης ότι μαζί με τον Τομ Κρουζ είναι πιθανό να επιστρέψουν ο Γκλεν Πάουελ (Glen Powell) και ο Μάιλς Τέλερ (Miles Teller).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

