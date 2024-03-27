Οι Lordi εμφανίστηκαν ως ροκ-μέταλ τέρατα στην Eurovision της Αθήνα το 2006, σάρωσαν στον διαγωνισμό με το Hard Rock Hallelujah, πήραν την πρώτη θέση και… εξαφανίστηκαν. Ομως, αυτή η συμμετοχή έμεινε αξέχαστη, όπως και το όνομά τους.

Τώρα, κάνουν ξανά τον γύρο του κόσμου ως εξώφυλλο…στην Vogue Σκανδιναβίας και ποζάρουν ως μοντέλα υψηλής μόδας κρατώντας τσάντες διάσημου οίκου.

Δείτε την ανατρεπτική φωτογράφηση

Το συγκρότημα φιγουράρει στο εξώφυλλο του τεύχους Μαρτίου-Απριλίου.

Αντίστοιχες φωτογραφήσεις για την σκανδιναβική Vogue έχουν κάνει στο παρελθόν η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η Ισλανδή Björk και ο πρίγκιπας Νικολάι της Δανίας.

