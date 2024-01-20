«Για μένα ήταν απλώς αυτό το είδους του λυπημένου αγοριού που πέρασε δύσκολες στιγμές και προσπαθούσε να το αναπληρώσει με έναν μεγαλειώδη τρόπο, αλλά και πάλι δεν κατάφερε ποτέ να γεμίσει αυτό το κενό στην ψυχή του».

Με αυτά τα λόγια περιγράφει τον μεγάλο επιχειρηματία και εκδότη περιοδικών για ενήλικες Χιου Χέφνερ η τελευταία σύζυγός του Κρίσταλ, η οποία έμεινε μαζί του για 10 ολόκληρα χρόνια μέσα στη δημοφιλής έπαυλη. Στο εσωτερικό της: δεκάδες γυναίκες με σεξι ροζ πιτζάμες, πλαστικές επεμβάσεις και εμφυτεύματα, σεξ, χλιδή και μια ζωή εκατομμυρίων.

Ωστόσο, όλα αυτά δεν ήταν αρκετά για να ικανοποιήσουν την ψυχή του Χιου Χέφνερ, σύμφωνα με την 37χρονη πλέον Κρίσταλ.

Η Κρίσταλ γνώρισε τον Χιου Χέφνερ το Χάλογουιν του 2008, όταν εκείνη ήταν 21 και εκείνος 82. Η νεαρή τότε γυναίκα απλώς έστειλε τη φωτογραφία της στους υπεύθυνους της έπαυλης και αμέσως μετά την κάλεσαν σε πάρτι.

Όπως συνηθιζόταν στην έπαυλη τα 'κουνελάκια' του Playboy κοιμόντουσαν μαζί, λίγες εβδομάδες αργότερα η 21χρονη εγκαταστάθηκε στο πολυτελέστατο οίκημα μαζί με τον Χιου και τις υπόλοιπες κοπέλες.

Η διαμονή της κράτησε δέκα ολόκληρα χρόνια, παντρεύτηκε μαζί του το 2012 ωστόσο ο ίδιος άφησε την τελευταία του πνοή 5 χρόνια αργότερα, το 2017, λίγες εβδομάδες πριν από το παγκόσμιο φαινόμενο #metoo.

Η 37χρονη πλέον Κρίσταλ έχει εκδώσει το βιβλίο της με τίτλο «Only Say Good Things», μία φράση που ήθελε να ακούει μονίμως ο Χιου Χέφνερ.

Στα 12 της ο πατέρας της πεθαίνει, τα μόνα άτομα που της απομένουν είναι οι δύο αδελφές της και η μητέρα της, η οποία όμως θα παντρευτεί έναν άλλον άνδρα που την αντιμετωπίζει «σαν την Σταχτοπούτα» και θα αποκτήσει και μία θετή αδελφή.

Στην εφηβεία της γνωρίζει τον Γκρέγκ, έναν στρατιώτη που πολέμάει στο Ιράκ, οι δυο τους γίνονται ζευγάρι. Η έφηβη τότε Κρίσταλ μένει έγκυος, προχωράει σε άμβλωση και ο Γκρέγκ σκοτώνεται στον πόλεμο.

Η ίδια στο βιβλίο της αναφέρεται σε πολλές μη συναινετικές σεξουαλικές εμπειρίες. Ήμουν συναισθηματικά προετοιμασμένη για να μπω στην έπαυλη του Χέφνερ. «Ήθελα έναν άνδρα που θα με έκανε να φαίνομαι σημαντική στους άλλους, αλλά ο ίδιος θα με χρησιμοποιούσε».

Η ζωή στην έπαυλη

«Στην αρχή μαγεύτηκα από την έπαυλη, ήταν ότι καλύτερο είχα δει ποτέ στη ζωή μου, επειδή έμενα κυρίως σε διαμερίσματα και σπίτια. Ο Χιου είχε μέσα στην έπαυλη σολάριουμ, γυμναστήριο, παιχνίδια, ήταν σαν να ήμουν σε ταινία με τον Willy Wonka», λέει σε συνένταυξή της στην Daily Mail.

«Αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να ευχαριστώ τον Χέφνερ. Πληρωνόμουν με δέκα εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, για να συμετέχω σε πάρτι, βραδιές ταινιών, τηλεοπτικά ριάλιτι.Έκανα πλαστική στη μύτη και στο στήθος, ήταν κάτι που με απομνάκρυνε από τον ίδιο μου τον εαυτό», λέει και προσθέτει «κοιτάζω παλιές φωτογραφίες έχοντας ξανθά μαλλιά και τεράστια εμφυτεύματα, φαίνομαι γελοία, σαν κούκλα του σεξ».

Η Κρίσταλ ανέβηκε στην ιεραρχία σιγά σιγά. Στην αρχή ήταν φίλη, έπειτα αρραβωνιαστικιά και μετά σύζυγός. Αλήθεια γιατί τη διάλεξε;

«Νομίζω ότι με επέλεξε επειδή ήμουν διασκεδαστική, ο ίδιος ήταν σαν παιδί στην καρδιά, πραγματικά δεν σκέφτηκα ποτέ τον γάμο. Θυμάμαι ότι μου έλεγε ' μα εσύ δεν μου ζητάς τίποτα'. Ίσως ήμουν η ήρεμη παρουσία που αναζητούσε στη ζωή του, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η έπαυλη είναι ένα τόσο απίστευτο μέρος. Αρχικά είναι, ναι, αλλά όταν καταλάβεις ότι όλα αυτά είναι ψεύτικα, αυτό το μέρος γίνεται σκληρό...Ένιωθα ότι έπρεπε να είμαι 'ενεργή' όλη την ώρα, για δέκα ολόκληρα χρόνια, 24/7, αυτό είναι τρελό», αποκαλύπτει.

Ποιος ήταν ο Χιου Χέφνερ

Τον επιχειρηματία και εκδότη η ίδια τον παρουσιάζει ως αγοραφοβικό και εθισμένο στα ναρκωτικά. «Έτρωγε μέσα στο σπίτι, ποτέ δεν ήθελε να πάει σε εστιατόριο, συνειδητοποίησε πως ήταν αγοραφοβικός, αν έβγαινε έξω ήταν πολύ νευρικός, έπαιρνε συνεχώς βιάγκρα. Ήταν νάρκισσος, θυμωμένος και είχε πολλές ανάγκες, όλο αυτό το χρέωνε στους γονείς του λέγοντας πως δεν ήταν στοργικοί όσο ήταν παιδί, δεν είχε αγάπη μεγαλώνοντας και πιστεύω ότι προσπάθησε να το αναπληρώσει όλο αυτό».

«Η αλήθεια είναι πως τον λυπήθηκα, δεν ξέρω αν ήξερε ποτέ πως να αγαπά, νομίζω ότι έκανε ότι καλύτερο ήξερε. Για μένα ήταν απλώς αυτό το είδους του λυπημένου αγοριού που πέρασε δύσκολες στιγμές και προσπαθούσε να το αναπληρώσει με έναν μεγαλειώδη τρόπο αλλά και πάλι δεν κατάφερε ποτέ να γεμίσει αυτό το κενό στην ψυχή του. Πολλοί φίλοι του έλεγαν 'Εσύ είσαι άντρας' αλλά αυτό μόνο αλήθεια δεν ήταν, ήταν βαθια λυπημένος και προσκολλημένος».

Το 2011 η Κρίσταλ απόφασίζει να τον αφήσει. Γνωρίζει τον Τζόρνταν ΜακΓκρόου, ωστόσο όταν ο Χέφνερ την καλεί πίσω, επιστρέφει σε αυτόν. Γιατί;

«Πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό με χειραγώγησαν, μου έκαναν πλύση εγκεφάλου ή είχα σύνδρομο Στοκχόλμης. Όσο μεγάλωνε τον λυπόμουν ακόμη περισσότερο, ένιωθα παγιδευμένη αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούσα να τον αφήσω, με χρειαζόταν. Νομίζω ότι χρησιμοποίησε το σεξ για να προσπαθήσει να καλύψει κάποια κενά στη ζωή του, αλλά ποτέ δε λειτουργησε».

Ο έγγαμος βίος στην έπαυλη

«Από τη στιγμή που παντρευτήκαμε άρχισα να έχω περισσότερο ρόλο παντού, με παρουσίαζε ως σύζυγό του. Γυναίκες υπήρχαν παντού γύρω του αλλά δεν τους έδινε σημασία, είχε γίνει πια εξαρτημένος από εμένα, μου αγόρασε και ένα διαμέρισμα».

Άραγε την ερωτεύτηκε ποτέ; Είχε σταματήσει να βάφει τα μαλλιά της και είχε αφαιρέσει όλα τα εμφυτέυματα, ήταν κανονική γυναίκα, «το σεξ σταμάτησε εντελώς το 2014 και επιτέλους ανακουφίστηκα», αναφέρει σε συνέντευξή της.

Ο επιχειρηματίας, πούλησε το Playboy Mansion για 100 εκατομμύρια δολάρια το 2016 - στον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας αρτοποιίας - ενώ όρισε ότι θα έπρεπε να ζήσει εκεί για όλη του τη ζωή. Τώρα χρησιμοποιείται για εταιρικές εκδηλώσεις. Το 2017 αρρώστησε και πέθανε μέσα σε δύο εβδομάδες, από σήψη, στο κρεβάτι.

«Ήξερα πόσο μισούσε το νοσοκομείο», λέει η Κρίσταλ. «Έλεγε, «μη με πας ποτέ στο νοσοκομείο, εκεί πάνε οι άνθρωποι για να πεθάνουν». Φυσικά, ο Χέφνερ φοβόταν τον θάνατο περισσότερο από τους περισσότερους.

«Ξέρω ότι ο Hef ήταν μεγαλύτερος, αλλά κατά κάποιο τρόπο ένιωθε αιώνιος επειδή ήταν ο playboy για τόσο καιρό. Δεν έχω πάει στον τάφο του – δίπλα στον χώρο ανάπαυσης της Μέριλιν Μονρόε στο Westwood Village Memorial Park – από την κηδεία. Λέει ότι αισθάνεται ένοχη: «Προσπάθησα 100% να είμαι το άτομο που πάντα έψαχνε».

Πώς είναι η ζωή της μετά τον θάνατό του

Ο Χιου Χέφνερ προσπάθησε να την κάνει μία κούκλα του σεξ, ωστόσο εκείνη τον έκανε εξαρτημένο σύζυγό, ωστόσο είναι ακόμα βαθιά τραυματισμένη από όλο αυτό. Πλέον ζει στο Χόλιγουντ, ασχολείται με τις πωλήσεις ακινήτων, παίζει μουσική ως dj και καλλιεργεί λίτσι στη Χαβάη. Έχει ταξιδέψει σε 40 χώρες μετά τον θάνατό του και είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Hugh M Hefner.

Βγαίνει ραντεβού και προσπαθεί να γνωρίσει κάποιον που θέλει μια οικογένεια. «Ακόμα προσπαθώ να μην σαμποτάρω μία καλή σχέση, ακόμη παλεύω με αυτό», παραδέχεται.

Όσο για το αν της λείπει ο Χιου Χέφνερ: «Μερικές φορές μοιάζει σαν όνειρο. Συνέβη πραγματικά αυτό; Με έναν περίεργο τρόπο, ναι, νομίζω πως αν ο κόσμος γνώριζε στα αλήθεια ποιος ήταν θα μπορούσε να πει το ίδιο πράγμα. Η Κρίσταλ ακόμη και τώρα, μετά από χρόνια δεν μπορεί να αποβάλει εντελώς τον Χιου Χέφνερ.

Πηγή: skai.gr

