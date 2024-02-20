Αν προσπαθήσεις να δώσεις προτεραιότητα στην ξεκούρασή σου, πιθανότατα να διαπιστώσεις πως υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ξεκούρασης που ταιριάζουν στον καθένα. Η θεωρία αυτή, διατυπώθηκε από τη Dr. Saundra Dalton-Smith, γιατρό, ερευνήτρια, ομιλήτρια και συγγραφέα του βιβλίου Sacred Rest: Recover Your Life, Renew Your Energy, Restore Your Sanity. Υπάρχουν επτά τύποι ξεκούρασης που περιλαμβάνουν την πνευματική, συναισθηματική, δημιουργική, κοινωνική και σωματική ξεκούραση.

Είναι σημαντικό να μην παραβλέπουμε τους λιγότερο γνωστούς τύπους, συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής ξεκούρασης. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς: το να κρατάς τα συναισθήματά σου, είτε για να ευχαριστήσεις τους άλλους είτε απλώς επειδή νιώθεις ανίκανη να τα εκφράσεις, απαιτεί πολλή ενέργεια.

Τι εννοούμε όταν μιλάμε για συναισθηματική ξεκούραση;

Η αληθινή συναισθηματική ξεκούραση, έχει να κάνει με την επεξεργασία αυτών των συναισθημάτων και την αίσθηση ότι μπορείς να τα μοιραστείς με τους γύρω σου. Δηλαδή, να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός.

Η συναισθηματική ξεκούραση, αναφέρεται στη λήψη σκόπιμων μέτρων, για την επαναφόρτιση και την αναζωογόνηση της συναισθηματικής μας ενέργειας”, λέει η Dr Rina Bajaj, συμβουλευτική ψυχολόγος. “Περιλαμβάνει το να αφιερώνουμε χρόνο για να επικεντρωθούμε στη συναισθηματική μας ευεξία και να ασχολούμαστε με δραστηριότητες, που μας βοηθούν να απελευθερώσουμε το στρες και την ένταση και να ανακτήσουμε μια αίσθηση εσωτερικής γαλήνης και ισορροπίας”.

Επειδή είναι τόσο εξατομικευμένη, η συναισθηματική ξεκούραση, μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Όπως εξηγεί η Dr. Bajaj, μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ο διαλογισμός, η ενσυνειδητότητα ή η yoga, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην ηρεμία του νου και στη μείωση του στρες. Εκτός από αυτά, το να περνάμε χρόνο στη φύση, να ασχολούμαστε με δημιουργικές ασχολίες ή να περνάμε χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα, βοηθούν εξίσου.

Τελικά, η βασική πτυχή της συναισθηματικής ξεκούρασης είναι ότι είναι αναγκαία και επικεντρώνεται στην επαναφόρτιση των συναισθηματικών μας μπαταριών. “Πρόκειται για ένα διάλειμμα από το άγχος και τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής προκειμένου να μπει σε προτεραιότητα η συναισθηματική μας ευημερία”.

Γιατί η συναισθηματική ξεκούραση είναι σημαντική για την υγεία μας;

Εκτός από το προφανές, ότι δεν είναι διασκεδαστικό να είμαστε συνέχεια αγχωμένοι, στρεσαρισμένοι και απασχολημένοι, μας επιτρέπει να επαναφορτίζουμε και να ανανεώνουμε τη συναισθηματική μας ενέργεια. Ακριβώς όπως το σώμα μας χρειάζεται ξεκούραση και ανάκαμψη μετά από σωματική δραστηριότητα, έτσι και τα συναισθήματά μας, χρειάζονται ανάπαυλα για να ανακάμψουν από το άγχος και τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής.

“Όταν βιώνουμε συναισθηματική εξάντληση, μπορεί να νιώθουμε συγκλονισμένοι, ευερέθιστοι και να δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε”, εξηγεί η Dr Bajaj. “Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγικότητα, δυσκολία στη λήψη αποφάσεων και μπορεί επίσης να επηρεάσει τις σχέσεις μας με τους άλλους”. Η συναισθηματική ξεκούραση, ωστόσο, βοηθά στην αναπλήρωση της συναισθηματικής μας ενέργειας, επιτρέποντάς μας να νιώθουμε πιο θετικοί, ανανεωμένοι και ανθεκτικοί, κάτι που χρειαζόμαστε όλοι.

Επιπλέον, η συναισθηματική ξεκούραση, μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα συναισθήματά μας και να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά σε δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις συναισθηματικές μας ανάγκες και να αναπτύξουμε στρατηγικές για την αντιμετώπιση του στρες και των αντιξοοτήτων.

Πώς μπορούμε να ξεκουραζόμαστε συναισθηματικά;

“Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για περισσότερη συναισθηματική ξεκούραση, είναι να θέσετε σαφή όρια γύρω από το χρόνο και την ενέργειά σας”, συμβουλεύει. “Αυτό σημαίνει να μάθετε να λέτε όχι σε υποχρεώσεις που εξαντλούν τη συναισθηματική σας ενέργεια και να χαράζετε χρόνο στο πρόγραμμά σας για δραστηριότητες που σας ανανεώνουν”.

Πράγματι, εξίσου σημαντικό, είναι να ασχολείσαι με δραστηριότητες που σου δίνουν χαρά. “Το να κάνετε πράγματα που σας κάνουν ευτυχισμένους είναι σημαντικό μέρος της συναισθηματικής ξεκούρασης”, εξηγεί. “Είτε περνάτε χρόνο με φίλους, είτε ασχολείστε με ένα χόμπι, είτε απλά κάνετε ένα χαλαρωτικό μπάνιο, βρείτε χρόνο για δραστηριότητες που σας χαροποιούν και σας βοηθούν να επαναφορτιστείτε”.

Για βέλτιστη συναισθηματική ξεκούραση, θα πρέπει επίσης να αποσυνδεθείς από την τεχνολογία και να εξασκήσεις την αυτοσυμπόνια. “Η αυτοσυμπόνια περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του εαυτού σας με καλοσύνη και κατανόηση και την αποδοχή του εαυτού σας όπως είναι”, λέει η Dr Bajaj. Η λήψη μιας ψηφιακής αποτοξίνωσης ή ο ορισμός συγκεκριμένων ωρών κάθε μέρα, μπορεί να σε βοηθήσει να αποσυνδεθείς και να επικεντρωθείς σε δραστηριότητες αποκατάστασης.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναζητάς υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Συζητώντας με έναν φίλο, ένα μέλος της οικογένειας ή έναν επαγγελματία, το να έχεις κάποιον να μιλήσεις μπορεί να σε βοηθήσει να επεξεργαστείς τα συναισθήματά σου και να λάβεις την υποστήριξη που χρειάζεσαι για να διατηρήσεις τη συναισθηματική σου ευεξία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.