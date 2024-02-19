Salt Bae: Κλείνει τη θέρμανση στο εστιατόριο του για να κάνει οικονομία

Μπορεί το Nusret, το εστιατόριο του Salt Bae, του διάσημου εκκεντρικού σεφ των... κυριολεκτικά χρυσών φιλέτων να έγινε παγκοσμίως πλέον ξακουστό για τα ακριβά πιάτα του -για παράδειγμα για την wagyu striploin μπριζόλα των 680 λιρών, ωστόσο, οι «κακοπροαίρετοι» μάλλον θα σχολιάσουν πως τώρα θα γίνει γνωστό και για τα...«καβούρια στις τσέπες» του ιδιοκτήτη του.

Σύμφωνα με την Guardian, το εστιατόριο γνωστοποίησε ότι μεταξύ άλλων θα κλείνει την θέρμαση στο χώρο, στοχεύοντας να «βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση σε λειτουργικό επίπεδο».

Σε αυτό το πλαίσιο θα σβήνουν την κεντρική θέρμανση μετά το κλείσιμο, ή στις ώρες αιχμής «όταν η ζήτηση για θέρμανση είναι μικρότερη».

Επίσης, τα φώτα δεν μένουν ανοιχτά όταν είναι κλειστό το εστιατόριο.

Επιπλέον, η ανακαίνιση περιελάμβανε φώτα LED και «εγκατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας».

Το εστιατόριο, που άνοιξε το 2021, μείωσε τις τιμές του τα τελευταία χρόνια και έβγαλε από το μενού πιάτα που ήταν σήμα- κατατεθέν, όπως η μπριζόλα καλυμμένη με χρυσό που κόστιζε 1.450 λίρες, λόγω της κρίσης κόστους διαβίωσης.

Το μόνο πιάτο που είναι καλυμμένο με χρυσό πλέον είναι ο μπακλαβάς 50 λιρών.

Η εταιρεία που ίδρυσε ο Salt Bae ανέφερε ότι τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 44% για να φτάσουν στα 3,3 εκατομμύρια λίρες το 2022.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 66% για να φτάσουν τα 13,6 εκατομμύρια λίρες.

Οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου έλαβαν μερίσματα 2,8 εκατομμυρίων λιρών.

Πηγή: skai.gr

