Ατύχημα της Madonna επί σκηνής- Έπεσε από καρέκλα μα συνέχισε να τραγουδά

Viral έγινε το μικρό ατύχημα της «βασίλισσας της Pop», Madonna.

Η εμβληματική σταρ, έπεσε από καρέκλα στην οποία καθόταν στο πλαίσιο χορογραφίας σε συναυλία που έδωσε στο πλαίσιο της περιοδείας «Celebration», στο Σιάτλ.

Η Madonna τραγουδούσε το «Open Your Heart», την ώρα που ένας από τους χορευτές της thn τραβούσε πάνω στη σκηνή με την καρέκλα στην οποία καθόταν.

Ο άνδρας έχασε την ισορροπία του και έπεσε, με αποτέλεσμα να πέσει μαζί του και η «βασίλισσα της Pop, η οποία ευτυχώς δεν χτύπησε ωστόσο και συνέχισε απτόητη να τραγουδά, γυρίζοντας μπρούμητα.

Αρχισε να γελά προτού σηκωθεί όρθια με τη βοήθεια ενός συνεργάτη της.

Στη συνέχεια κάθισε ξανά στην καρέκλα, αλλά παραδέχθηκε «σκ@@α, ξέχασα τα λόγια», προτού επανέλθει για τα καλά στην ερμηνεία της, αποδεικνύοντας πως οποιαδήποτε αναποδιά στην σκηνή, είναι διαχειρίσιμη για την γυναίκα- μουσικό θρύλο.

Πηγή: skai.gr

