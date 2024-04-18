Eurovision 2024: Η Μαρίνα Σάττι συναντήθηκε με τον Ισπανό YouTuber που αποθέωσε το «Ζάρι»

Ο Lavadom ήρθε στην Ελλάδα και συνάντησε το «είδωλό» του, την αγαπημένη του Μαρίνα Σάττι, η οποία φέτος θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision με το τραγούδι «Ζάρι». Ο Ισπανός φωτογραφήθηκε και με την υπόλοιπη ομάδα της ελληνικής αποστολής στον διαγωνισμό.

Ο Ισπανός, εκτός από τη Μαρίνα Σάττι, συνάντησε και τη Ναταλία Γερμανού και μάλιστα δημοσίευσε και στις σχετικές φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Να θυμίσουμε ότι η αντίδραση του Ισπανού YouTuber είχε γίνει «viral» όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον φετινό διαγωνισμό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Lavadom ακούγοντας το κομμάτι ξεκίνησε να χορεύει στον ρυθμό, ενώ παράλληλα σταματούσε σε πολλές στιγμές το βίντεο, ώστε να κάνει διθυραμβικά σχόλια. Μετέπειτα, ο ίδιος ανέφερε: «Το τραγούδι είναι απίστευτο, πώς το κάνει αυτό με τη φωνή της; Το αγαπώ αυτό το τραγούδι».

Το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει η Σάττι τη χώρα μας είχε από την αρχή πολύ θετική ανταπόκριση στο κοινό των ξένων χωρών. Αρκετοί YouTubers επέλεξαν να κάνουν βίντεο που αντιδρούν στο άκουσμα του τραγουδιού, ωστόσο ο Lavadom έκανε τη διαφορά...

Πηγή: skai.gr

