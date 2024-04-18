Η σύντροφος του Brad Pitt, Ines de Ramon, έπιασε δουλειά στο μόντελινγκ, όπως γράφει η «Daily Mail». Σύμφωνα με το μέσο, η 34χρονη διευθύντρια κοσμημάτων είναι η πρωταγωνίστρια της νέας διαφημιστικής καμπάνιας άνοιξη/καλοκαίρι 2024 για το UTER, του σχεδιαστή Philippe Uter.

Οι εικόνες κυκλοφόρησαν την Τετάρτη, με τη μελαχρινή να δείχνει κομψή με τα ρούχα, καθώς πόζαρε στην πίσω αυλή ενός σπιτιού στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια.

Η Ines και ο 60χρονος Μπραντ βγαίνουν εδώ και σχεδόν δύο χρόνια μετά τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, με την οποία έχει έξι παιδιά.

Πριν από κάποιες ημέρες η Ines de Ramon οριστικοποίησε το διαζύγιό της από τον ηθοποιό Paul Wesley. Στην καμπάνια της Uter συμμετέχουν, επίσης, η Jelani Williams και ο Shane Williams. Η καμπάνια έχει την αίσθηση μιας καυτής καλοκαιρινής ερήμου, σύμφωνα με τους υπεύθυνους.

Ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται να είναι ερωτευμένος με την Ines de Ramon. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ του κινηματογράφου «είναι και πάλι στην κορυφή του κόσμου στην ερωτική του ζωή», δήλωσε πρόσφατα στενός συνεργάτης του στο «People».

