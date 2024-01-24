Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ, Κέιτ Χάντσον, έδωσε μία μικρή γεύση από το μουσικό της ντεμπούτο σε ανάρτησή της στο Ιnstagram και ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Talk About Love» και θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιανουαρίου. Στο teaser, η σταρ εμφανίζεται να βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο φορώντας ένα γούνινο παλτό και γυαλιά ηλίου με φόντο το Λος Άντζελες.

Πριν από λίγες ημέρες κοινοποίησε πλάνα από τη διαδικασία ηχογράφησης στο στούντιο γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Εδώ είμαστε… έρχεται».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Χάντσον μίλησε στο «People» για την πρώτη της συναυλία που πραγματοποίησε στο Bad Harriet του Άσπεν στο Κολοράντο. Ερμήνευσε διάφορες διασκευές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιο μπλουζ απόδοσης του «White Horse» του Κρίς Στέιπλετον καθώς και της δικής της εκδοχής στο «When It Don't Come Easy» της Πάτι Γκρίφιν.

«Μου άρεσε πολύ το μικρό σόου που πραγματοποιήσαμε. Ήταν τόσο ωραίο και ζεστό, μου έκανε πολύ καλό που το κάναμε» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.