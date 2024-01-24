Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Tiffani Thiessen - η «Βάλερι» από το Βeverly Ηills 90210 - έγινε 50 και δεν της φαίνεται καθόλου 

Πλήθος κολακευτικών σχολίων κάτω από την ανάρτησή της 

τιφανι

Η Τιφανι Θίσεν (Tiffani Thiessen) – η ηθοποιός που την δεκαετία του 2000 έγινε γνωστή ως «Βάλερι» από τη σειρά Βeverly Ηills 90210 (Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς)- έγινε 50 ετών και εντυπωσίασε με την νεανικότητα και την ομορφιά της. 

Η Thiessen γιόρτασε τα 50ά της γενέθλια την Τρίτη, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της μόνο σε ένα σεντόνι. «Πάνω από τον λόφο», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησης,  μαζί με το hashtag, «Αυτά είναι τα 50».

Τα σχόλια από τους followers της για την εμφάνισή της ήταν εγκωμιαστικά – ειδικά αφού η ίδια έχει δηλώσει ότι θέλει να γεράσει φυσικά και γιαυτό δεν έχει κάνει ποτέ– και πιθανότατα δεν θα κάνει ποτέ – αισθητική παρέμβαση στο πρόσωπό της.

«Ξεκάθαρα, τα 50 είναι τα καινούρια 32» έγραψε κάποιος. «Χρόνια πολλά, μοιάζεις με 25» σχολίασε κάποιος άλλος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark