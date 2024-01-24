Η Τιφανι Θίσεν (Tiffani Thiessen) – η ηθοποιός που την δεκαετία του 2000 έγινε γνωστή ως «Βάλερι» από τη σειρά Βeverly Ηills 90210 (Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς)- έγινε 50 ετών και εντυπωσίασε με την νεανικότητα και την ομορφιά της.

Η Thiessen γιόρτασε τα 50ά της γενέθλια την Τρίτη, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της μόνο σε ένα σεντόνι. «Πάνω από τον λόφο», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησης, μαζί με το hashtag, «Αυτά είναι τα 50».

Τα σχόλια από τους followers της για την εμφάνισή της ήταν εγκωμιαστικά – ειδικά αφού η ίδια έχει δηλώσει ότι θέλει να γεράσει φυσικά και γιαυτό δεν έχει κάνει ποτέ– και πιθανότατα δεν θα κάνει ποτέ – αισθητική παρέμβαση στο πρόσωπό της.

«Ξεκάθαρα, τα 50 είναι τα καινούρια 32» έγραψε κάποιος. «Χρόνια πολλά, μοιάζεις με 25» σχολίασε κάποιος άλλος.

