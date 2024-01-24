Πολύ κακή εντύπωση προκάλεσε στη Βρετανία η συνάντηση που είχαν στην Τζαμάικα ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, Χάρι και Μέγκαν, με τον πρωθυπουργό της χώρας Andrew Holness, στην πρωτεύουσα Κίνγκτσον .

Το ζευγάρι βρέθηκε στη Τζαμάικα για την πρεμιέρα της ταινίας «Bob Marley: One Love», για ζωή του θρυλικού Μπομπ Μάρλεϊ.

Το ζευγάρι περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Carib Theatre και φωτογραφήθηκε χαμογελαστό με τον Andrew Holness, γνωστό για τα αντιμοναρχικά του αισθήματα, την ώρα που στην πατρίδα τους, ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον είναι στο νοσοκομείο.

«Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ χαρακτηρίστηκαν «αναίσθητοι» σήμερα αφού πόζαραν με τον Πρωθυπουργό της Τζαμάικα, ακριβώς τη στιγμή που ο βασιλιάς Κάρολος Γ' προετοιμάζεται για εγχείρηση προστάτη και η Κέιτ αναρρώνει στο νοσοκομείο μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα» γράφει χαρακτηριστικά η Daily Mail.

Ο Χόλνες προωθεί σχέδιο για να γίνει η Τζαμάικα δημοκρατία με δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί αργότερα φέτος. Επίσης, στο παρελθόν έχει παραδεχτεί ότι το νησί της Καραϊβικής ήθελε να διακόψει τους δεσμούς με τη Βρετανία, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Μάλιστα, είχε προειδοποιήσει τον Ουίλιαμ και τη Κέιτ ότι δεν θα γίνουν ποτέ βασιλείς του έθνους του.

Το 1655 η Αγγλία (αργότερα Μεγάλη Βρετανία) κατέκτησε το νησί από τους Ισπανούς και το μετονόμασε σε Τζαμάικα. Υπό τη Βρετανική αποικιακή αυτοκρατορία, η Τζαμάικα έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ζάχαρης, με τις φυτείες ζάχαρης να εξαρτώνται από τους σκλάβους που εισάγονταν από την Αφρική. Όλοι οι δούλοι απελευθερώθηκαν το 1838 και πολλοί απελεύθεροι επέλεξαν να έχουν μικρά αγροκτήματα αντί να εργάζονται στις φυτείες.

Το νησί απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 6 Αυγούστου του 1962.

Πηγή: skai.gr

