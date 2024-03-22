Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Stephen Fry: Προσπάθησε να αδυνατίσει με το Ozempic και έκανε εμετό πέντε φορές την ημέρα

Ο ηθοποιός έχασε πεντέμισι κιλά σε μόλις τέσσερις μήνες το 2019, ως αποτέλεσμα άσκησης (περπατήματος) και σωστής διατροφής 

Stephen Fry

Ο Stephen Fry αποκάλυψε πως είχε αρχίσει να παίρνει Ozempic για να χάσει βάρος, αλλά αναγκάστηκε να σταματήσει καθώς το φάρμακο του προκαλούσε εμετό έως και πέντε φορές την ημέρα.

Ο 66χρονος ηθοποιός και κωμικός δήλωσε ότι πήρε το φάρμακο -μια θεραπεία που αρχικά σχεδιάστηκε για άτομα με διαβήτη- από τον γιατρό του στις ΗΠΑ πριν από κάποια χρόνια. 

Μιλώντας στο podcast «River Cafe Table 4», ο Fry περιέγραψε πως την πρώτη εβδομάδα που πήρε το Ozempic είδε «εκπληκτικά αποτελέσματα», τα οποία τον έκαναν να πιστέψει ότι είχε βρει μια «λαμπρή» λύση για τις προσπάθειες απώλειας βάρους του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη το 2018. «Έτυχε να βρίσκομαι στην Αμερική και είχα διαβάσει γι' αυτό. Ρώτησα τον γιατρό μου και μου είπε: ‘’Νομίζω ότι μπορώ να σου βρω το φάρμακο’’. Το δοκίμασα και την πρώτη εβδομάδα σκεφτόμουν, ‘’αυτό είναι εκπληκτικό’’. Όχι μόνο δεν θέλω να τρώω, αλλά ούτε και να πίνω αλκοόλ οποιουδήποτε είδους. 

Στη συνέχεια άρχισα να αισθάνομαι άρρωστος και όσο περνούσε ο καιρός ένιωθα χειροτέρευα. Έκανα κυριολεκτικά εμετό τέσσερις, πέντε φορές την ημέρα και σκέφτηκα: "Δεν μπορώ να το κάνω αυτό". Αυτό ήταν λοιπόν», πρόσθεσε ο ηθοποιός. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βάρος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark