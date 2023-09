Sharon Osbourne: Αποκάλυψε ότι το Ozempic την έκανε «καταθλιπτική» και δεν μπορεί πλέον να πάρει βάρος

Η Sharon Osbourne έχει περιγράψει λεπτομερώς την «κόλαση» που περνάει μετά τη χρήση του Ozempic, το οποίο της έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μιλώντας στην εκπομπή «The Talk», η 70χρονη σταρ μίλησε για τις «μάχες» που έδινε μια ζωή με το σώμα της, εξηγώντας ότι αφού έκανε γαστρικό μανίκι (γαστρεκτομή), τώρα έχει χάσει πάνω από 28 κιλά, επειδή πήρε το συγκεκριμένο σκεύασμα.

"Ozzy's having a go at me because he thinks I look like Nancy Reagan."



"Ozzy's having a go at me because he thinks I look like Nancy Reagan."

Sharon Osbourne thinks "it's time to stop" after shedding weight using Ozempic: "I didn't want to go this thin but it just happened."