Η Σακίρα δήλωσε σε συνέντευξή της ότι ο γάμος της με τον πρώην της, Gerard Pique, δεν τη βοήθησε στην καριέρα της. Η διάσημη τραγουδίστρια ανέφερε ότι νιώθει ότι η καριέρα της έχει «αναγεννηθεί» μετά τον χωρισμό της με τον ποδοσφαιριστή το 2022.

Μιλώντας στην εκπομπή «Apple Music» του Zane Lowe, η Σακίρα αποκάλυψε ότι είχε «μια σχέση αγάπης και μίσους» με την καριέρα της εκείνα τα χρόνια -όσο ήταν μαζί με τον ποδοσφαιριστή και την απόκτηση των παιδιών τους- αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κατά κάποιο τρόπο είναι καλό να μην έχεις σύζυγο, γιατί με ‘’έσυρε’’ κάτω».

Και συνέχισε: «Τώρα μου αρέσει να δουλεύω, να γράφω τραγούδια, να κάνω μουσική, είναι απλώς μια ανάγκη που δεν είχαν πριν». Πρόσθεσε, επίσης, ότι προσπαθεί να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ καριέρας και σπιτιού ως ανύπαντρη μητέρα, μια κατάσταση που έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο απαιτητική.

«Είμαι υπεύθυνη για αυτά τα δύο παιδιά, αυτά τα δύο μωρά που εξαρτώνται τόσο πολύ από εμένα και είμαι ανύπαντρη μητέρα, δεν έχω σύζυγο», επισήμανε.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στους «The Sunday Times», η Σακίρα μίλησε ξανά για το πώς εξισορρόπησε την προσωπική με την επαγγελματική της ζωή.

«Για πολύ καιρό έβαλα την καριέρα μου σε αναμονή, για να είμαι δίπλα στον Πικέ, ώστε να μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο. Έγιναν πολλές θυσίες για την αγάπη».

Η Σακίρα και ο Πικέ γνωρίστηκαν το 2010 στα γυρίσματα του τραγουδιού της «Waka Waka (This Time for Africa)». Δημοσιοποίησαν τη σχέση τους τον Μάιο του 2011 και καλωσόρισαν τον γιο τους Μίλαν το 2013 και τον Σάσα το 2015.

