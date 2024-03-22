Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

Κριός

Έχετε την ανάγκη για ερωτικές περιπέτειες, ίσως και μια νέα συναισθηματική σχέση, εάν είστε αδέσμευτοι. Ίσως να βρεθεί στον δρόμο σας ένα άτομο που θα σας κινήσει την περιέργεια… Στα επαγγελματικά, η αναγνώριση των προσπαθειών σας που τόσο καιρό ελπίζατε, σήμερα μπορεί να γίνει γεγονός! Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ύψη και από εκεί ψηλά προγραμματίζετε τις επόμενες κινήσεις σας

Ταύρος

Η διαίσθησή σας, σας προειδοποιεί για ένα παρασκήνιο που δεν μπορείτε ακόμη να εντοπίσετε. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δημιουργείται στον επαγγελματικό σας χώρο ή για μια προδοσία σε προσωπικό επίπεδο; Το μέλλον θα σας δείξει. Ως προς τα αισθηματικά σας, εάν έχετε ανάγκη να αγαπήσετε και να αγαπηθείτε, θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά και ίσως μακροχρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Η αγάπη κερδίζεται σταδιακά και δεν χαρίζεται…

Δίδυμοι

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και την ορμή να εκπληρώσετε τους στόχους σας σήμερα. Αξιολογήστε σωστά τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν και κυνηγήστε το όνειρό σας. Το να φερθείτε όμως ανέντιμα σήμερα και να βλάψετε εσκεμμένα ή μη κάποιο άτομο είναι κάτι που δεν σας τιμά, ακόμη και να το σκεφτείτε. Αφήστε που θα το βρείτε αργά ή γρήγορα μπροστά σας.

Καρκίνος

Οι δυσκολίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν περάσει και εσείς μπορείτε πια να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Μην θυσιάζετε τις αξίες σας μόνο και μόνο για να κατακτήσετε κάτι που θέλετε πολύ. Επενδύστε στην ομαδική δουλειά και η επιτυχία θα σας βρει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αφιερώστε χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από την παρουσία των οποίων θα ανανεωθείτε και σεις.

Λέων

Είστε λίγο μπερδεμένοι και έχετε την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Προσπαθήσετε να μην βραχυκυκλώσετε σε ατέρμονες σκέψεις, για να δείτε καθαρά μπροστά σας. Θα απασχοληθείτε αρκετά με την επίλυση ενός μυστήριου στον χώρο της δουλειάς ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι κάτι όμως που θα μπορέσετε, αν και δύσκολα, να το ξεκαθαρίσετε.

Παρθένος

Η δημιουργικότητα είναι το χαρακτηριστικό της μέρας που θα πρέπει να επενδύσετε. Έχετε την πλανητική εύνοια να μετατρέψετε τις ιδέες σε πράξη και να κάνετε την διαφορά. Θέλετε όμως να επιβάλετε τις ιδέες, τις επιδιώξεις και τα όνειρα σας στους γύρω σας, κάτι που ενδεχομένως να προκαλέσει αντιδράσεις. Βρείτε έναν πιο ήπιο τρόπο να επικοινωνήσετε τις απόψεις σας για να εισακουστούν.

Ζυγός

Εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση κάποιων πληροφοριών. Οι καλές επικοινωνιακές σας δεξιότητες θα έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα των επαφών σας και αναμένεται να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Η ανταλλαγή εμπειριών με άτομα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό τομέα θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να δείτε τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική.

Σκορπιός

Είστε ανικανοποίητοι σήμερα και σε κακή διάθεση. Μέρα είναι και θα περάσει… Φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σας ανεβάσει το ηθικό. Ελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις και το πνεύμα σας για να βάλετε τα θεμέλια για μια νέα πορεία στην εξέλιξη σας. Δοκιμάστε νέα πράγματα και δεν θα απογοητευτείτε από τις εξελίξεις. Ένα νέο σας ταλέντο θα ανακαλύψετε που θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε μελλοντικά σημαντικά βήματα προόδου στον επαγγελματικό στίβο.

Τοξότης

Εμπλέκεστε σε ανταγωνισμούς σήμερα και επιχειρείτε να χειραγωγήσετε τους γύρω σας… Δεν υπάρχει λόγος να μπείτε σε όλη αυτή την διαδικασία για να περάσετε τις απόψεις σας. Είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας… Μάθετε όμως να διαχειρίζεστε την απογοήτευση ή το θυμό, για να μπορέσετε απρόσκοπτα να διατηρήσετε την πορεία σας στον επαγγελματικό τομέα.

Αιγόκερως

Η προσοχή σας είναι στραμμένη στην δουλειά και τα οικονομικά σας, οι εξελίξεις της μέρας όμως θα σας φέρουν ένα νέο συναίσθημα! Μπορεί να μην είναι τα χρήματα που θα θέλατε να σας φέρει η τύχη, σε κάθε περίπτωση όμως κακό δεν το λες… Κάποιες μικρές ενοχλήσεις από άποψη υγείας θα σας προβληματίσουν, δεν πρόκειται όμως για κάτι σημαντικό. Μην τους δίνετε σημασία και ασχοληθείτε με πιεστικές υποθέσεις που δεν μπορούν να περιμένουν.

Υδροχόος

Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα ή μια νέα ευκαιρία καριέρας που προκύπτει. Χαρείτε τα νέα, οργανώστε όμως εγκαίρως και σε ρεαλιστική βάση τα επόμενα βήματα σας. Κάποιο άτομο από το στενό σας περιβάλλον δεν φημίζεται για την εντιμότητα του και το ξέρετε. Είναι καιρός να το απομακρύνετε για να μπορέσετε να ηρεμήσετε…

Ιχθείς

Θεωρείτε ότι θα πρέπει να αμειφθείτε καλύτερα για τις προσπάθειες που καταβάλλετε στον εργασιακό τομέα τον τελευταίο καιρό και ίσως αυτό να το δείχνετε με την συμπεριφορά σας με έναν μάλλον κακό τρόπο στους γύρω σας. Φανείτε λογικοί, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι...

