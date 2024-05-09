Σε δημοπρασία η συλλογή κοσμημάτων της Σίρλεϊ Μπάσεϊ

Η θρυλική τραγουδίστρια Σίρλεϊ Μπάσεϊ (Shirley Bassey) πρόκειται να διαθέσει σε δημοπρασία ένα μέρος της «σημαντικής» συλλογής κοσμημάτων της, συμπεριλαμβανομένου ενός διαμαντένιου δαχτυλιδιού που της είχε χαρίσει ο Έλτον Τζον (Elton John).

Τα κορυφαία κοσμήματα της συλλογής θα εκτεθούν από τον οίκο Sotheby's στο Λονδίνο από τις 24 έως τις 29 Μαΐου ενώ στη συνέχεια θα δημοπρατηθούν για φιλανθρωπικό σκοπό στο Παρίσι.

Μεταξύ άλλων η συλλογή περιλαμβάνει ένα διαμαντένιο περιδέραιο που εκτιμάται ότι θα πωληθεί μεταξύ 270.000 και 320.000 ευρώ και ένα σετ από διαμάντια και χρυσό του διάσημου οίκου Cartier που εκτιμάται γύρω στα 250.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εμβληματική σταρ τραγούδησε για τα διαμάντια στην ταινία του Τζέιμς Μποντ του 1971, «Diamonds Are Forever» με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι (Sean Connery) υπογραμμίζοντας ότι δέχτηκε την πρόταση καθώς οι στίχοι «ήταν αληθινοί για μένα και για τον τρόπο που ένιωθα για τα διαμάντια τότε και τώρα».

«Η συλλογή κοσμημάτων για μένα είναι σαν να μαζεύω αναμνήσεις και αυτή η συλλογή είναι γεμάτη από αυτές», δήλωσε η Μπάσεϊ.

«Όλα τα κομμάτια έχουν νόημα και έχουν μια ιστορία να πουν, είτε τα αγόρασα για τον εαυτό μου είτε μου τα χάρισαν. Υπάρχει αυτό το πανέμορφο vintage δαχτυλίδι Van Cleef & Arpels της δεκαετίας του ΄60, καλυμμένο με λευκά διαμάντια, το οποίο μου έδωσε ο Έλτον Τζον αφού τραγούδησα σε μια από τις βραδιές του Aids Gala και το έχω φορέσει πολλές φορές.Αποκάλυψε ότι ερωτεύτηκε τα κοσμήματα «ως ανερχόμενη τραγουδίστρια και αγόρασα για τον εαυτό μου την πρώτη μου σειρά από μαργαριτάρια».

Τα κοσμήματα θα εκτεθούν στο Παρίσι από τις 4 Οκτωβρίου ενώ η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην γαλλική πρωτεύουσα στις 10 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει ο Guardian, τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που έχει επιλέξει η Μπάσεϊ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.