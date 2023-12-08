Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Μέρα αφιερωμένη στην οικογένεια και στα αγαπημένα σας πρόσωπα η σημερινή! Υπάρχει γύρω σας κόσμος που σας αγαπάει και νοιάζεται για σας, τους παραμελείτε όμως συχνά… Ίσως να χρειαστεί να θυσιάσετε κάτι σημαντικό για σας. Και δεν θα αφορά κάποιο υλικό αγαθό ή χρήματα, αλλά μια συναισθηματική επαφή. Αποφύγετε τις λογομαχίες και αποδεχτείτε το αποτέλεσμα με αξιοπρέπεια.

Ταύρος

Υπάρχει μια δυσαρμονία στην ατμόσφαιρα και η μέρα σας κάθε άλλο παρά αρμονική θα είναι. Προσοχή θα χρειαστεί στις φιλικές σας σχέσεις, μια και είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να υπάρξουν συγκρούσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Ίσως να σας ζητηθεί ή να χρειαστεί να προσφέρετε κάποιο από τον ελεύθερο χρόνο σας για να εργασθείτε αμισθί. Θα ανταμειφθείτε στο άμεσο μέλλον για την προσφορά σας αυτή…

Δίδυμοι

Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ονειροπολήσεις και μη ρεαλιστικά πλάνα. Προσγειωθείτε στην πραγματικότητα και δουλέψτε σκληρά για να ανταμειφθείτε… Η επιτυχία στις επαγγελματικές σας βλέψεις και στην νέα προσπάθεια που ξεκινάτε εξαρτάται απόλυτα από τις συμβουλές που θα λάβετε από πιο έμπειρους στον χώρο ανθρώπους.

Καρκίνος

Φαίνεται ότι ο συναισθηματικός σας κόσμος είναι λίγο μπλοκαρισμένος, σαν συνέπεια των σκέψεων που σας βασανίζουν. Χαλαρώστε και καθαρίστε το μυαλό σας για να μπορέσετε να δείτε καθαρά μπροστά σας. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθετε επίσης αντιμέτωποι με τις εξαρτήσεις σας! Εάν πρόκειται για εξαρτήσεις από τσιγάρο ή αλκοόλ, ίσως απλά να πιεστείτε να τα περιορίσετε. Εάν έχετε εξάρτηση από το σεξ, θα δεχτείτε την πίεση του συντρόφου σας…

Λέων

Θα εκνευριστείτε γιατί κάποιες αναποδιές και καθυστερήσεις θα σας δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα σε εργασιακό επίπεδο. Ελέγξτε τις αντιδράσεις και τα νεύρα σας, γιατί θα επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μην φορτώνεστε και με νέες αρμοδιότητες, γιατί η καθημερινότητα σας δεν αντέχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Αναζητήστε την χαρά σε όσα καλά έχετε και μην γίνεστε πλεονέκτες…

Παρθένος

Θα πρέπει να επιδείξετε πνεύμα δικαιοσύνης καθώς θα χειρίζεστε τις καταστάσεις που θα προκύψουν. Εάν είστε δίκαιοι και τίμιοι απέναντι στους γύρω σας έχετε πολλές περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ήρθε επίσης η ώρα της σοβαρής σκέψη και της λήψης αποφάσεων σε εργασιακά θέματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την κατάσταση κατάματα και να επιλέξετε πορεία…

Ζυγός

Έχετε πολύ θετική ενέργεια φίλοι μου εξαιρετική διάθεση για ζωή! Ίσως αυτό να οφείλεται σε μια ανέλπιστη επιτυχία που θα καταγράψετε στον τομέα της καριέρας σας… Θα πρέπει ωστόσο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επενδύσεις σας, τόσο από άποψη κεφαλαίων, όσο και από άποψη χρόνου και συναισθημάτων. Κίνητρο σας δεν θα πρέπει να είναι η μέγιστη απόδοση αλλά η ισορροπία…

Σκορπιός

Παραπαίετε στην καριέρα σας γιατί δεν έχετε σαφή άποψη για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Βάλτε τις σκέψεις σας σε τάξη και οργανώστε τις δράσεις σας για να είναι αποτελεσματικές. Εάν επίσης αισθάνεστε άσχημα επειδή βλάψατε κάποιον άθελα σας, δεν έχετε παρά να ζητήσετε συγνώμη και να προσπαθήσετε να κλείσετε το θέμα για να πάψει να σας ταλαιπωρεί.

Τοξότης

Θα πρέπει να είστε ρεαλιστές αναφορικά με τις επιδιώξεις σας στον εργασιακό τομέα. Η μέρα σηματοδοτεί θετικές εξελίξεις στον εργασιακό τομέα, ειδικά για όσους αναζητούν δουλειά ή ενδιαφέρονται για κάτι καλύτερο. Μην στοχεύετε όμως πολύ ψηλά, γιατί εάν δεν τα καταφέρετε, η απογοήτευση θα σας καταβάλλει.

Αιγόκερως

Θα πρέπει να αγωνιστείτε σκληρά για όσα έχετε και κατέχετε, για να μπορέσετε να τα διατηρήσετε. Εάν δεν έχετε κάνει κάτι αξιόμεμπτο, θα καταφέρετε να βγείτε νικητές από την δοκιμασία. Κάτι απρόσμενο ωστόσο θα συμβεί που θα σας αποδιοργανώσει σήμερα. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος συνεργάτης σας να αποχωρήσει ξαφνικά ή ένα πρόσωπο να μπει ξαφνικά στην ζωή σας.

Υδροχόος

Εμπλέκεστε σε ανταγωνισμούς σήμερα και επιχειρείτε να χειραγωγήσετε τους γύρω σας… Δεν υπάρχει λόγος να μπείτε σε όλη αυτή την διαδικασία για να περάσετε τις απόψεις σας. Είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας… Μάθετε όμως να διαχειρίζεστε την απογοήτευση ή το θυμό, για να μπορέσετε απρόσκοπτα να διατηρήσετε την πορεία σας στον επαγγελματικό τομέα.

Ιχθείς

Είναι μια μέρα γεμάτη προκλήσεις για σας! Αισθάνεστε κάποια ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρετε προς ποια κατεύθυνση να κινηθείτε, προσπαθήσετε όμως σαν είστε ειλικρινείς στην επικοινωνία σας. Ίσως να συνειδητοποιήσετε το πόσες ευκαιρίες χάσατε τον τελευταίο καιρό από έλλειψη δράσης ή από λανθασμένους χειρισμούς και θα τα βάψετε μαύρα σήμερα. Ό,τι έγινε, έγινε. Κοιτάξτε μπροστά.

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.