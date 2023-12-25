«Σέξι Άγιος Βασίλης»… Το αειθαλές 58χρονο μοντέλο, επιχειρηματίας και ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ φωτογραφήθηκε με ένα κομψό μπικίνι και το... επίκαιρο σκουφάκι «Άγιου Βασίλη», και ευχήθηκε στους φαν της ευτυχισμένα Χριστούγεννα.

H Χάρλεϊ απεικονίζεται να κρατά με χάρη γυαλιά του σκι, ενώ παρέα της έχει… μερικούς λευκούς λύκους και μια κουκουβάγια σε ένα επιτυχημένο κολάζ με άγνωστο συμβολισμό.



«Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους φίλους, την οικογένεια και τους ακόλουθούς μου – παίζετα σημαντικό ρόλο στη ζωή μου» τόνισε στο μήνυμά της η Λιζ Χάρλεϊ.



Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε λίγα λεπτά η ανάρτηση του μοντέλου στο Instagram πάνω από 8.000 «μού αρέσει» και 290 σχόλια.

