Με αφορμή τις μέρες των Χριστουγέννων, ο Αλέν Φαμπιάν Ντελόν δημοσίευσε από το προφίλ του οικογενειακές φωτογραφίες, δείχνοντας πώς είναι σήμερα ο διάσημος πατέρας του.

Ο 29χρονος γιος του μεγάλου κινηματογραφικού γόη, πόζαρε από το χριστουγεννιάτικο δείπνο, με τον Αλέν Ντελόν, τον αδελφό του, Άντονι Ντελόν και τις δύο ανιψιές του, κόρες του Άντονι Ντελον, την 27χρονη Λου και την 22χρονη Λιβ.

