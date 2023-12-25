Ο Ντικ Γουλφ, δημιουργός της τηλεοπτικής σειράς «Law & Order» δωρίζει πάνω από 200 πίνακες, γλυπτά, σχέδια και άλλα έργα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (The Met).

Μεταξύ των έργων είναι «Η παραλία στο Σέβενινγκεν με ήρεμο καιρό» του Βίνσεντ βαν Γκογκ (1882).

Στη δωρεά περιλαμβάνονται επίσης έργα των Μπροντσίνο, Μποτιτσέλι, Οράσιο Τζεντιλέσκι και Αρτεμισία Τζεντιλέσκι και μεταγενέστερων καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων των Τζοβάνι Μπατίστα και Τζοβάνι Ντομένικο Τιέπολο.

Εκτός από τις δωρεές του στις συλλογές τέχνης Μπαρόκ και Αναγέννησης του Μουσείου χρηματοδοτεί επίσης δύο γκαλερί στο διάσημο ίδρυμα που θα φέρουν το όνομά του.

«Από την εποχή που ήμουν οκτώ χρονών, σταματούσα στο Met γυρνώντας από το σχολείο, δύο με τρεις φορές το μήνα και περιπλανιόμουν στις γκαλερί» αναφέρει ο Γουλφ σε δήλωσή του. «Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι συλλέκτες θα συμφωνούσαν ότι το να βλέπεις την τέχνη σου να εκτίθεται στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου είναι τιμή. Αυτό είναι το δώρο μου για τις γιορτές στο Mουσείο, στους ανθρώπους της Νέας Υόρκης και στην πόλη, στην οποία συνάντησα για πρώτη φορά τη δύναμη και την ομορφιά της μεγάλης τέχνης» τόνισε.

Ο Γουλφ είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους παραγωγούς στην ιστορία της τηλεόρασης, ως δημιουργός των δύο μακροβιότερων σειρών ζωντανής δράσης με σενάριο (Law & Order: SVU και Law & Order). Έχει κερδίσει δύο Emmy (για το Law & Order και την ταινία του HBO Bury My Heart at Wounded Knee), ένα βραβείο Grammy (για το ντοκιμαντέρ The Doors When You're Strange) και αμέτρητες άλλες διακρίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

