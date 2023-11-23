Sean Penn για Matthew Perry: O τραγικός θάνατός του δεν με «εξέπληξε»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Σον Πεν, απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα πρωταγωνιστή της σειράς «Friends», Μάθιου Πέρι.

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν, ο διάσημος ηθοποιός εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό του στο πρόσωπο του Πέρι για πρώτη φορά μετά τον τραγικό θάνατό του.

«Τι ταλαντούχος τύπος. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι τον γνώριζα καλά, αλλά μου άρεσε πολύ», είπε ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια της εκπομπής του TalkTV «Piers Morgan Uncensored».

«Τον είδα σχετικά πρόσφατα, καθώς πήραμε την ίδια πτήση από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, και του έδωσα συγχαρητήρια για όσα ήξερα για το βιβλίο του. Δεν είχα διαβάσει το βιβλίο, αλλά είχα δει πολλές από τις συνεντεύξεις του που μιλούσε για αυτό. Ήταν πολύ έξυπνος και τολμηρός και προσέφερε απλόχερα την εμπειρία του σε ανθρώπους για να τους βοηθήσει» συμπλήρωσε ο ηθοποιός και πρόσθεσε ότι ο τραγικός θάνατός του δεν τον «εξέπληξε». «Δεν ξέρω τι αναφέρει η έκθεση του ιατροδικαστή, αλλά ξέρω ότι είχε κάνει πολλές ζημιές στα όργανά του με τα χρόνια».

Σημειώνεται ότι το 2001, ο Σον Πεν είχε κάνει μια guest εμφάνιση στα «Φιλαράκια» κατά τη διάρκεια της 8ης σεζόν ως ο φίλος της δίδυμης αδερφής της «Φοίβη». Συμμετείχε σε δύο επεισόδια, με τον σκηνοθέτη Κέβιν Σ. Μπράιτ να αναφέρει ότι ήταν ο χειρότερος guest σταρ στην ιστορία της σειράς.

«Δύσκολη κατάσταση. Έπρεπε να αφήσει πίσω του αυτή την ιστορία και να δώσει μεγάλη χαρά σε πολλούς ανθρώπους με το ταλέντο του» κατέληξε ο Σον Πεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.