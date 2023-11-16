Lisa Kudrow για Matthew Perry: Σε ευχαριστώ που με έκανες να γελάσω τόσο πολύ…

Το δικό της μεγάλο «ευχαριστώ» στον φίλο και συμπρωταγωνιστή της Μάθιου Πέρι είπε η Λίζα Κούντροου, η τελευταία από την παρέα της σειράς «Friends», μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατό του.

«Στο «Πυροβόλησε τον πιλότο» το «Friends» και αμέσως μετά βρεθήκαμε στη πρώτη γραμμή του NBC. Μετά...

Μας πρότεινες να παίξουμε πόκερ ΚΑΙ το έκανες τόσο διασκεδαστικό, ενώ αρχικά δεθήκαμε. Σ' ευχαριστώ γι' αυτό» έγραψε η «Φοίβη» στην άναρτησή της στο Ιnstagram και τη συνόδευσε με ένα κοινό τους στιγμιότυπο που βλέπει το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά.

«Σε ευχαριστώ που με έκανες να γελάσω τόσο πολύ με κάτι που είπες, που οι μύες μου πονούσαν και τα δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό μου ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.

Σ' ευχαριστώ για την ανοιχτή σου καρδιά σε μια σχέση με έξι τρόπους που απαιτούσε συμβιβασμούς. Και πολλές "συζητήσεις".

Σ' ευχαριστώ που εμφανιζόσουν στη δουλειά όταν δεν ήσουν καλά και μετά, ήσουν εντελώς λαμπρός.

Σ' ευχαριστώ για τα καλύτερα 10 χρόνια που μπορεί να έχει κάποιος.

Σε ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες.

Σ' ευχαριστώ για όλα όσα έμαθα για την Ευγνωμοσύνη και την Αγάπη μέσα από τη γνωριμία μου μαζί σου.

Σε ευχαριστώ για τον χρόνο που πέρασα μαζί σου, Μάθιου», κατέληξε.

Μαζί με ένα από τα πιο αγαπημένα αποσπάσματα της σειράς, η Κόρτνεϊ Κοξ ανέφερε σε ανάρτηση στο Instagram: «πόσο ευγνώμων είμαι για κάθε στιγμή που είχα μαζί σου Mάτι», ενώ ο Ντέιβιντ Σουίμερ τον ευχαρίστησε «για τα 10 απίστευτα χρόνια γέλιου και δημιουργικότητας».

Ο Ματ Λε Μπλανκ μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες από τη διάσημη παρέα και έγραψε μεταξύ άλλων στην δική του ανάρτηση: «Οι στιγμές που περάσαμε μαζί είναι ειλικρινά από τις αγαπημένες στιγμές της ζωής μου...'Ανοιξε τα φτερά σου και πέταξε αδελφέ μου, είσαι επιτέλους ελεύθερος».

Τέλος, η Τζένιφερ Άνιστον τίμησε τη μνήμη του ηθοποιού γράφοντας, μεταξύ άλλων: «Ήμασταν πάντα οι έξι. Ήταν μια επιλεγμένη οικογένεια που άλλαξε για πάντα την πορεία του ποιοι ήμασταν και ποια θα ήταν η πορεία μας».

Ο Μάθιου Πέρι άφησε την τελευταία του πνοή στις 28 Οκτωβρίου στις 4:17 μ.μ. στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος 'Αντζελες, ενώ η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί καθώς ο ιατροδικαστής αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Κηδεύτηκε στο Forest Lawn Memorial Park, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τα στούντιο της Warner Brothers, εκεί όπου γυρίζονταν τα επεισόδια της δημοφιλούς σειράς υπό τους ήχους του τραγουδιού «Don't Give Up», του Πίτερ Γκάμπριελ.

