Judi Dench: Εμφανίστηκε κατά λάθος σε κλήση στο Facetime γυμνή!

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζούντι Ντεντς, μιλώντας στο «The Zoe Ball Breakfast Show» του BBC Radio 2, αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια και διηγήθηκε ένα αστείο περιστατικό, όταν σε μία κλήση Facetime εμφανίστηκε κατά λάθος γυμνή.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από προχωρημένη εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD).

«Δεν μπορώ να δω καθόλου, οπότε το τηλέφωνό μου είναι ανάθεμα για μένα, δεν ξέρω τι κάνουν όλα αυτά τα κουμπιά» είπε χαρακτηριστικά η Βρετανίδα ηθοποιός και εξήγησε.

«Η Φίντι (η κόρη της) μου τηλεφώνησε ένα πρωί...και μου είπε: «Είναι τα γενέθλια του Κρις Λόγκαν και κάνει μια βόλτα με τον (ηθοποιό) Μπεν Γουίσοου στο Regent's Park...σε παρακαλώ ευχήσου του ‘Χρόνια Πολλά'».

Η διάσημη πρωταγωνίστρια, η οποία μοιράζεται τη Γουίλιαμς με τον σύζυγό της, τον Βρετανό ηθοποιό Μάικλ Γουίλιαμς, που πέθανε το 2001 σε ηλικία 65 ετών, είπε στη συνέχεια ότι ανέβηκε επάνω για να μπει στο μπάνιο της και να στείλει στον φίλο της το μήνυμα γενεθλίων.

«Πήρα λοιπόν το τηλέφωνό μου... και είπα 'Κρις...ευτυχισμένα, ευτυχισμένα'... και είδα αυτούς τους δύο ανθρώπους να με κοιτούν «σοκαρισμένοι», είπε η σταρ. «Λοιπόν... ήταν σε FaceTime. Δεν τo ξέρω το FaceTime... Kαημένε Κρις...Χρόνια Πολλά!».

«Μα τι μήνυμα γενεθλίων! Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις όμως, έτσι δεν είναι;», είπε γελώντας η ραδιοφωνική παρουσιάστρια Ζόι Μπολ.

Ωστόσο, παρά το πρόβλημα υγείας η ηθοποιός συνεχίζει να εργάζεται κανονικά. Το περασμένο μήνα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο με τίτλο «Shakespeare: The Man Who Pays The Rent» το οποίο συνέγραψε με τον επίσης ηθοποιό Βrendan O'Hea.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

