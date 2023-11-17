Kate Moss: Η κόρη της κατάλαβε ότι έχει «κουλ» μαμά όταν έγινε 15 ετών

Η Lila Moss, 21 ετών, δεν είχε ιδέα ότι η μητέρα της, το εμβληματικό σούπερ μόντελ Kate Moss, ήταν και παραμένει ένα ξεχωριστό «κεφάλαιο» στον χώρο της μόδας. Το δίδυμο μητέρας-κόρης φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο της βρετανικής «Vogue» με τίτλο «Μεγάλη Βρετανία: Tradition & Revolution ("Παράδοση & Επανάσταση"».

Και παρά το γεγονός ότι η μαμά της είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα supermodels στον κόσμο, η Lila παραδέχεται ότι ήταν «τυφλή» και δεν το καταλάβαινε μέχρι που ξεκίνησε το λύκειο.

«Άρχισα να συνειδητοποιώ πόσο γοητευμένος ήταν ο κόσμος από την "Kate Moss, το supermodel"», ανέφερε η κόρη της. «Μόνο στα 15 ή στα 16 μου άρχισα να καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι πραγματικά πολύ κουλ. Πάντα κρατούσε τη ζωή της στη δουλειά μακριά από το σπίτι», συνέχισε η Lila.

Η 21χρονη εξομολογήθηκε ότι έχει δει τη μητέρα της ως «το άτομο που δεν την άφηνε να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο στο τραπέζι και την ανάγκαζε να γυρίζει σπίτι από τα πάρτι στο Notting Hill, νωρίτερα από οποιονδήποτε από τους φίλους της».

Η Lila, η οποία τώρα μπορεί να υπερηφανεύεται για τη δική της καριέρα ως μοντέλο, θυμήθηκε πώς ο πατέρας της, ο Jefferson Hack, την προειδοποίησε για το γεγονός ότι η μητέρα της είναι στην πραγματικότητα αρκετά «κουλ».

«Ο μπαμπάς μου μου είπε: "Αντιλαμβάνεσαι ότι η μαμά σου έχει πολλά έργα από κάποιους από αυτούς τους καλλιτέχνες που αγαπάς στο σπίτι σου, Όπως Marc Quinn, Francis Bacon, Damien Hirst...».

Από την πλευρά της, η Kate Moss εξήγησε πώς κατάφερε να συνδυάσει τη μητρότητα με την έντονη καριέρα της ως μοντέλο, αφού καλωσόρισε τη Lila το 2002.

«Συνέχισα να εργάζομαι, αφού γέννησα τη Lila, αλλά μετέφερα τις περισσότερες από τις δουλειές μου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την κράτησα μακριά από την τρέλα των παρασκηνίων και όλα αυτά», ανέφερε η 49χρονη. «Δεν άργησα να καταλάβω ότι ήθελε η μαμά να είναι μαμά, όχι ένα μοντέλο με περούκα».

Η Lila είπε ότι η διάσημη μαμά της υποστήριξε πλήρως κάθε απόφαση που πήρε, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειάς της να ξεκινήσει τη δική της καριέρα στο μόντελινγκ. «Δεν ξέρω αν η μαμά μου περίμενε ότι θα ασχοληθώ με τη μόδα Πραγματικά, είμαι αρκετά ντροπαλή, όπως εκείνη», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

