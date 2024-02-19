Κρίστοφερ Νόλαν: Eυχαρίστησε όσους αγωνίστηκαν για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αναγνώρισε τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για τον πυρηνικό αφοπλισμό στην ομιλία του, στην 77η τελετή απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών - BAFTA.

Ο Άγγλος σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ταινία «Oppenheimer» για τον Ρόμπερτ Τζ. Οπενχάιμερ, τον Αμερικανό φυσικό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της ατομικής βόμβας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συχνά αποκαλούμενος «ο πατέρας της ατομικής βόμβας», ο Οπενχάιμερ ήταν ο δημιουργός των πυρηνικών όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στους βομβαρδισμούς της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι το 1945. Ήταν η μοναδική φορά που έγινε χρήση πυρηνικών όπλων σε ένοπλη σύγκρουση στην ανθρώπινη ιστορία.

Ο Νόλαν ανέβηκε στην σκηνή του Royal Festival Hall στο Λονδίνο για να παραλάβει το βραβείο του και αναφέρθηκε στο τέλος της ταινίας του, στο οποίο ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας εκφράζει τον φόβο ότι το έργο του μπορεί να μην έσωσε τον κόσμο, αλλά να επιτάχυνε το τέλος του. «Θέλω απλώς να πω ότι η ταινία μας τελειώνει με αυτό που πιστεύω ότι ήταν απαραίτητο, μια δραματικά νότα απόγνωσης» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

