Η Αφροδίτη ως πλανήτης αντιπροσωπεύει την ομορφιά, το πώς παίρνουμε και δίνουμε αγάπη, όχι μόνο ερωτικά αλλά γενικότερα στη ζωή μας, ακόμα και στις φιλικές μας σχέσεις.

Μας δείχνει τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους, την ανάγκη μας για κοινωνικοποίηση, το πώς δείχνουμε τη στοργή μας, ενώ στις γυναίκες δείχνει και τη λίμπιντο (στους άντρες κοιτάμε τον πλανήτη Άρη). Επίσης, μας δείχνει το πώς συνεργαζόμαστε στη ζωή μας, για αυτό και είναι επαγγελματικός και οικονομικός δείκτης.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πώς εκφράζεται αρχετυπικά, κάποιες ιδέες για δώρα που θα ταίριαζαν στην κάθε μία ανάλογα σε ποιο ζώδιο βρίσκεται στον αστρολογικό μας χάρτη και έξτρα δωράκι κάποιες προτάσεις για ανέξοδα δώρα!

ΚΡΙΟΣ

ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΑ: Αφού είναι η πρώτη στη σειρά φανταστείτε τη σαν ένα μικρό παιδάκι που τρέχει όλη την ώρα γιατί έχει τόση ενέργεια, που δεν ξέρει πού να την ξοδέψει. Λόγω της πρωτιάς της, θα σου δείξει την αγάπη της με έναν άγριο τρόπο, θα σε προκαλεί και θα σε τσιγκλάει. Επειδή δεν έχει «τριφτεί» με τον υπόλοιπο κόσμο, οι τρόποι έκφρασής της την κάνουν να δείχνει άξεστη και άγρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει, απλώς εκδηλώνεται με αυτούς τους τρόπους. Ένας άνθρωπος με αυτήν την Αφροδίτη εκτιμάει στους άλλους την πρωτοπορία και το να είναι αρχηγός σε ό,τι και αν κάνει.

ΠΑΡΕ- ΔΩΣΕ ΔΩΡΑ: Εργαλεία, διάδρομος γυμναστικής, αθλητικές κάλτσες, βελάκια, οτιδήποτε για να παραμένει σε εγρήγορση.

ΔΩΡΕΑΝ: Συμμετοχή σε έναν αγώνα δρόμο ή έναν τσακωμό, έτσι για το καλό των ημερών!

ΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΑ: Εδώ αστρολογικά λέμε ότι βρίσκεται σε κυβέρνηση, σε μία από τις δύο καλύτερες θέσεις της. Θα σας την παρομοιάσω σαν μία αγελάδα (το θηλυκό του ταύρου) που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να βοσκήσει και να κάτσει στη λιακάδα. Οπότε εδώ μιλάμε για τους ανθρώπους που πραγματικά λατρεύουν το καλό φαγητό, την ξάπλα και γενικότερα την άνεση. Είναι η Αφροδίτη των απολαύσεων, κυρίως των υλικών και θα δείξει την αγάπη της με τρόπο κτητικό αλλά συνάμα με γλυκύτητα και φροντίδα.

ΠΑΡΕ- ΔΩΣΕ ΔΩΡΑ: Γλυκά, λουλούδια, έξοδος σε εστιατόριο, διακοσμητικά για το σπίτι, ρούχα.

ΔΩΡΕΑΝ: Χάδια, χαλαρωτικό μασάζ, γενικότερα δείξε ενδιαφέρον και φροντίδα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΑ: Η συγκεκριμένη θα λέγαμε ότι είναι η «κουσκουσιάρα» του ζωδιακού. Όταν ένας άνθρωπος θέλει να σου λέει γενικώς πράγματα της καθημερινότητάς του, όπως το τι άκουσε στον δρόμο, τις ειδήσεις της ημέρας, τι έκανε ο τάδε με την τάδε στη δουλειά, τότε να είσαι σίγουρος ότι θρέφει συναισθήματα αγάπης προς το πρόσωπό σου. Κάτι άλλο που εκτιμάνε πάρα πολύ είναι τα λογοπαίγνια και το ακόνισμα του μυαλού. Όσο τους τροφοδοτείς με πληροφορίες επιφανειακές θα έχεις το ατού στο να είσαι η προτεραιότητά του.

ΠΑΡΕ- ΔΩΣΕ ΔΩΡΑ: Συσκευή τηλεφώνου, ένα ταξίδι ή μία εκδρομή, βιβλίο, ημερολόγιο.

ΔΩΡΕΑΝ: Εκμάθηση των εφαρμογών επικοινωνίας viber, messenger, whatsapp κλπ., μετάφερε τα νέα της γειτονιάς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΑ: Με δύο λέξεις θα λέγαμε ότι εκφράζει την οικογενειακή αγκαλιά. Οι άνθρωποι με αυτήν τη θέση θα σου δείξουν ότι σε αγαπάνε με το να σου πούνε «mi casa es su casa». Δεν θα σου το πουν από την πρώτη στιγμή, γιατί πρέπει να τους αποδείξεις ότι το αξίζεις να μπεις σπίτι τους. Αν σε αγαπάνε πραγματικά θα σου το δείξουν με το να σου μαγειρέψουν, να σε περιποιηθούν και να σε πάρουν αγκαλιά. Αν πάλι σε γνωρίσουν στη μαμά τους, τότε σίγουρα θέλουν να σε παντρευτούν. Είναι οι φροντιστικοί του ζωδιακού και θέλουν να σε προσέχουν με το να γίνονται η «μαμά» σου.

ΠΑΡΕ- ΔΩΣΕ ΔΩΡΑ: Κατσαρόλες, μαξιλάρια και γενικότερα είδη προικός.

ΔΩΡΕΑΝ: Αγάπη-φροντίδα- προδέρμ, να ανοίξετε το οικογενειακό άλμπουμ και να δείτε μαζί φωτογραφίες.

ΛΕΩΝ

ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΑ: Όλο το τραγούδι της Άννας Βίσση «ΛΑΜΠΩ» είναι αφιερωμένο σε αυτήν τη θέση. Είναι οι άνθρωποι που θα σου δείξουν την αγάπη τους με τον πιο λαμπερό τρόπο, θα σου πάρουν το πιο ακριβό δώρο που μπορείς να φανταστείς, ακόμα και αν είναι ένα αμάξι. Θα σε κάνουν να αισθανθείς σαν τον πιο σημαντικό άνθρωπο που υπάρχει. Εκτιμάνε πάρα πολύ την καλοπέραση, την πολυτέλεια και δεν κάνουν καμία έκπτωση, ούτε στα συναισθήματά τους.

ΠΑΡΕ- ΔΩΣΕ ΔΩΡΑ: Τάμπλετ, κοσμήματα, κινητό, Η/Υ, ένα πολυτελές ταξίδι, διαμονή σε 5* ξενοδοχείο.

ΔΩΡΕΑΝ: Ονομάτισε ένα αστέρι, οργάνωσε μία βραδιά στο σπίτι που θα θυμίζει βασιλικό γάμο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΑ: Η συγκεκριμένη, αστρολογικά λέμε ότι βρίσκεται σε πτώση, πρακτικά ας πούμε ότι δεν είναι σε δύσκολη θέση. Η αγάπη και τα συναισθήματα εκδηλώνονται μέσα από την κριτική και την επίκριση. Είναι οι άνθρωποι που θα τους φέρεις μπροστά τους τη miss Universe και θα της πούνε «το μικρό σου νυχάκι στην γωνία δεν είναι καλά βαμμένο». Δεν είναι της αγκαλιάς αλλά αν αρχίσουν να σου καθαρίζουν και να τακτοποιούν το σπίτι τότε σε αγαπάνε! Επίσης είναι πολύ φροντιστικοί όσον αφορά στη διατροφή. Θα προτιμήσουν τα υγιεινά και θα διαβάσουν όλα τα συστατικά από κάθε συσκευασία.

ΠΑΡΕ- ΔΩΣΕ ΔΩΡΑ: Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, σειρά της Dettol, σφουγγαρίστρα, αφεψήματα, λεξικό.

ΔΩΡΕΑΝ: Κάνε τους μία γενική στο σπίτι και θα σε λατρέψουν (αρκεί να την κάνεις καλά!).

ΖΥΓΟΣ

ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΑ: Είναι η δεύτερη καλύτερη θέση της αστρολογικά, διότι η θεά της ομορφιάς και της αγάπης βρίσκεται στο ζώδιο που αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτά. Εδώ, το ζητούμενό της, είναι η ισορροπία και η αρμονία. Θα λέγαμε ότι είναι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί με το savoir vivre στο αίμα τους, είναι ευγενικοί, έχουν μια φυσική ομορφιά και όταν τους αντικρίζεις σου βγάζουν ηρεμία και γαλήνη. Μιλάνε συχνά για τη σχέση τους, ταυτόχρονα όμως μπορεί να μη φαίνονται τα συναισθήματα, διότι ο ζυγός έχει σα σύμβολο τη ζυγαριά που είναι ένα άψυχο αντικείμενο, οπότε μπορεί να φαίνονται ψυχροί και απρόσωποι σαν τη δικαιοσύνη.

ΠΑΡΕ- ΔΩΣΕ ΔΩΡΑ: Ρούχα, κοσμήματα, καθρέφτης ,άρωμα (αν πάρετε το τελευταίο να σας δώσει ένα κέρμα για να μη χωρίσετε).

ΔΩΡΕΑΝ: Διακόσμησε το σπίτι με απόλυτη αρμονία, ισορροπία και καλαισθησία.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΑ: Εδώ έχουμε να κάνουμε με την πιο «σκοτεινή» από όλες τις Αφροδίτες του ζωδιακού. Ο τρόπος που δείχνουν την αγάπη τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βαμπιρικός, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλα χρειάζονται. Τα συναισθήματα εκφράζονται μέσα από εντάσεις, τσακωμούς και πολύ έντονα συναισθήματα. Επίσης είναι πολύ πιθανό να μη δείχνει τα συναισθήματά της γιατί νομίζει ότι θα την εκμεταλλευτούν και θα φανεί ευάλωτη. Ο λόγος που προκαλεί τσακωμούς είναι γιατί θέλει να πετύχει την απόλυτη κάθαρση της ψυχής, έτσι ώστε μετά να μπορέσει να αγαπήσει βαθιά και αληθινά! Αν σε αγαπήσουν θα σου είναι απόλυτα πιστοί και δε χωρίζουν με τίποτα.

ΠΑΡΕ- ΔΩΣΕ ΔΩΡΑ: Σεξουαλικά παιχνίδια και τίποτα άλλο, θα τα λατρέψει και ας λέει όχι.

ΔΩΡΕΑΝ: Εκμάθηση όλων των εφαρμογών παρακολούθησης.

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΑ: Η Αφροδίτη της ελευθερίας και του πνεύματος. Εδώ, έχουμε να κάνουμε με τους ανθρώπους που θα τους ακούσεις να τραγουδάνε «δεν παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι, εγώ δεν ερωτεύομαι». Την αγάπη τους τη δίνουν απλόχερα, χωρίς διακρίσεις και πολύ πιθανό σε άτομα που έχουν σχέση με μία ξένη κουλτούρα. Αν θέλεις να είσαι με ένα άτομο που έχει αυτήν τη θέση, θα χρειαστεί να του δώσεις πολύ προσωπικό χώρο, να συζητάτε για φιλοσοφικά θέματα και να ψάχνετε να ανακαλύψετε το νόημα της ζωής. Επίσης λατρεύει τα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς.

ΠΑΡΕ- ΔΩΣΕ ΔΩΡΑ: Βιβλία που να μιλάνε για μακρινούς πολιτισμούς και τόπους διαφορετικής κουλτούρας, ένα ταξίδι κάπου μακριά.

ΔΩΡΕΑΝ: Ένα βράδυ ατελείωτης συζήτησης με θέμα το από πού ήρθαμε, ποιοι είμαστε και πού πάμε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΑ: Η υπολογιστική. Είναι η Αφροδίτη που θα εκδηλώσει την αγάπη της με την απόλυτη λογική και μέσα σε κουτάκια. Δε θα τη δείξει εύκολα καθώς η αξιοπρέπεια και η κοινωνική εικόνα είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα για εκείνη. Μπορείς να κερδίσεις την αγάπη της επιδεικνύοντας απόλυτη πειθαρχεία, ωριμότητα και υπευθυνότητα. Είναι επίσης οι άνθρωποι που την αγάπη τη βλέπουν και με έναν ανταλλακτικό τρόπο, χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει και κάποια ανταλλαγή, ακόμα και χρηματική.

ΠΑΡΕ- ΔΩΣΕ ΔΩΡΑ: Κομπιουτεράκι, ημερολόγιο, organizer, για να μπορεί να τα έχει όλα προγραμματισμένα.

ΔΩΡΕΑΝ: Μία επίσκεψη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου ή στη Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΑ: Είναι η Αφροδίτη του μέλλοντος θα λέγαμε. Την αγάπη της τη δείχνει με παράδοξο τρόπο και οι υπόλοιποι δεν την καταλαβαίνουν. Είναι τόσο πρωτότυπος ο τρόπος αυτός που δεν τον έχουν ξαναδεί και δεν τον αναγνωρίζουν. Δεν υπάρχουν ρομαντικές στιγμές και αγκαλίτσες με το συγκεκριμένο άτομο, αλλά στιγμές με φιλική παρέα. Είναι οι άνθρωποι που δεν κάνουν διακρίσεις σε φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό και φυλή. Αγαπάνε με φιλικό τρόπο, χρειάζεται δηλαδή να είσαι πρώτα από όλα φίλος τους και μετά ο έρωτάς τους. Σημειώστε ότι είναι και οι φίλοι ή οι σχέσεις που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να επικοινωνείτε μόνο μέσα από το διαδίκτυο.

ΠΑΡΕ- ΔΩΣΕ ΔΩΡΑ: Παράξενα γκατζετάκια τεχνολογίας, τηλεόραση, laptop, βιβλίο επιστημονικής φαντασίας.

ΔΩΡΕΑΝ: Συζήτηση περί αστρολογίας, αστρονομίας, θέματα του μέλλοντος και φιλίας, να του δείξετε τον μαγικό κόσμο του διαδικτύου.

ΙΧΘΕΙΣ

ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΑ: Η Αφροδίτη της απόλυτης θυσίας. Αγαπάει όλον τον κόσμο, τους αδικημένους και τους κατατρεγμένους από τη ζωή. Έχει μεγάλη ενσυναίσθηση και όταν μπαίνει σε έναν χώρο έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει αμέσως το κλίμα που επικρατεί και το πώς αισθάνεται ο κάθε ένας εκεί. Είναι οι άνθρωποι που θα θυσιαστούν για το ταίρι τους χωρίς κανέναν δισταγμό και ο ρομαντισμός τους φτάνει σε σημείο να θεωρούν ότι την απόλυτη αγάπη θα τη βρουν στον παράδεισο. Πολλές φορές χρειάζονται την απομόνωση γιατί δεν αντέχουν τον πόνο της κοινωνίας και της αδικίας. Είναι επίσης τα άτομα που έχουν πολύ καλή επαφή με την προσευχή και τον διαλογισμό.

ΠΑΡΕ- ΔΩΣΕ ΔΩΡΑ: Ενυδρείο με ψαράκια, εξόρμηση για κατάδυση, μαγιό.

ΔΩΡΕΑΝ: Επίσκεψη σε μία εκκλησία ή σε ένα ενεργειακό μέρος για να μπορέσει να αποφορτιστεί.

