H «χρυσή» Gisele: Έκανε body painting και πόζαρε για το εξώφυλλο περιοδικού

Η Ζιζέλ… πάει για χρυσό! Το διάσημο μοντέλο έλαμπε με το μεταλλικό-χρυσό body painting που της έκαναν, καθώς πόζαρε για το τεύχος Φεβρουαρίου 2024 του «Harper's Bazaar». Η ίδια μίλησε για το νέο βιβλίο μαγειρικής και τη ζωή της μετά το διαζύγιο.

Μάλιστα, η 43χρονη Ζιζέλ μοιράστηκε μερικές από τις φωτογραφίες στο Instagram γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστώ πολύ @harpersbazaarus που με καλέσατε και σας ευχαριστώ @aliciadkennedy για την υπέροχη συζήτηση για τη ζωή και το νέο μου βιβλίο μαγειρικής Nourish!».

Για το βιβλίο μαγειρικής της, «Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body & Feed Your Soul», η Bündchen, η οποία μοιράστηκε ότι προσπάθησε να γίνει χορτοφάγος, αλλά αναγκάστηκε να προσθέσει ξανά κρέας για να αντιμετωπίσει «διατροφικές ελλείψεις» είπε: «Μπορώ να προσφέρω κάποια πράγματα που έμαθα και που βοήθησαν εμένα και την οικογένειά μου. Είμαι απλώς μια μαμά που έχει πολυάσχολη ζωή και νομίζω ότι πολλές γυναίκες μπορούν να το καταλάβουν αυτό».

Όσο για το τι σκέφτεται ο κόσμος για την ιδιωτική της ζωή μετά το διαζύγιο με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ πραγματικά να ανησυχώ για το τι λένε οι άλλοι άνθρωποι για μένα, γιατί το τι λένε για μένα δεν με αφορά. Στην πραγματικότητα είναι δική τους δουλειά αυτό που προσπαθούν να προβάλλουν πάνω μου. Αν πρόκειται να επηρεαστώ από αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να ζήσω την αλήθεια μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.