Η Πενέλοπε Κρουζ μίλησε για τη σχέση της με τον Χαβιέ Μπαρδέμ σε μια σπάνια συνέντευξη που δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του περιοδικού ELLE.

Η 49χρονη ηθοποιός που είναι παντρεμένη 13 χρόνια με τον 54χρονο Μπαρδέμ και έχουν δύο παιδιά τον Λίο 12 ετών και τη Λούνα 10 ετών, κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, δίνοντας μια μικρή εικόνα για τη σχέση τους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Πενέλοπε αποκάλυψε πώς ο Χαβιέ διασκεδάζει την οικογένειά του με τα αστεία του και τις μιμήσεις του.

Όπως είπε: «Τραγουδάει και είναι σπουδαίος χορευτής. Και κάνει καταπληκτικά τον Μικ Τζάγκερ . Μιμείται τον Αλ Πατσίνο και τον Ντε Νίρο που μιλάνε μεταξύ τους. Είναι απίστευτο».

Το απόλυτο αρσενικό, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, σύμφωνα με την Πενέλοπε, δεν διστάζει να «τσαλακώσει» την εικόνα του και να κάνει αστεία και μιμήσεις «πραγματικά, σε οποιαδήποτε κατάσταση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.