Ήταν τον περασμένο μήνα που επιβεβαιώθηκε η εγκυμοσύνη της Suki Waterhouse, με τον Robert Pattinson να είναι με την 31χρονη τραγουδίστρια από το 2018. Μετά από φήμες μηνών, επιβεβαιώθηκε πως ο Robert Pattinson αρραβωνιάστηκε τη σύντροφό του Suki Waterhouse.

Robert Pattinson and Suki Waterhouse Are Engaged: Sources https://t.co/PTL1OlvHv4 December 22, 2023

Το λαμπερό ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί, με την τραγουδίστρια να απαθανατίζεται να φορά ένα δαχτυλίδι αρραβώνων μέσα στην εβδομάδα.

«Είναι αρραβωνιασμένοι. Και οι δύο θέλουν να παντρευτούν. Είναι σημαντικό για αυτούς», δήλωσε πηγή στο «People». Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς. «Είναι τόσο έτοιμος. Η σχέση του με τη Suki είναι απίστευτη. Νιώθει πολύ τυχερός», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Παρά το γεγονός ότι ήταν μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε τον Οκτώβριο ότι μένουν μαζί. «Η κίνηση δεν φαίνεται και τόσο τρελή. Και είμαι πολύ τυχερή που αποδέχεται το χάος. Δεν λέει ποτέ τίποτα για αυτό. Το θεωρεί κάπως γοητευτικό. Οπότε είμαι πολύ τυχερή για αυτό», ανέφερε σε συνέντυξή της η Suki Waterhouse.

Πηγή: skai.gr

