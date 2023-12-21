Ίσως η GenZ να βάζει τέλος στα dating apps, κι αυτός είναι ο λόγος

Οι εφαρμογές γνωριμιών φαίνεται να αποτελούν μόνιμο μέρος του πολιτιστικού τοπίου, συμπεριλαμβανομένων των ειδικά στοχευμένων εφαρμογών που αναλύουν τους χρήστες τους με βάση την πίστη και τα επαγγελματικά επιτεύγματα. Όμως, παρόλο που οι συμβουλές διαδικτυακών γνωριμιών και οι προτροπές του Hinge είναι συνηθισμένες συζητήσεις μεταξύ φίλων, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι οι εφαρμογές γνωριμιών (που αναμφισβήτητα έφτασαν σε κρίσιμη μάζα όταν εισήχθη το Tinder το 2013) μπορεί να είναι στο δρόμο του τερματισμού της. Συγκεκριμένα, η Gen Z απορρίπτει τις εφαρμογές γνωριμιών και οι τιμές των μετοχών των εταιρειών εφαρμογών γνωριμιών πέφτουν. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό και τι θα αντικαταστήσει όλο αυτό το “κύμα”; Ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη τα θέλγητρα και τις παγίδες της πραγματικής χρήσης των εφαρμογών και ας δούμε τα δεδομένα χρήστη. Μια εθνική έρευνα του Axios σε 978 άτομα κολεγιακής ηλικίας αποκάλυψε ότι το 79% των ερωτηθέντων δεν χρησιμοποιούσαν τακτικά μια εφαρμογή γνωριμιών και περισσότεροι από τους μισούς συναντούσαν προσωπικά τον πιο πρόσφατο σύντροφό τους στο κολλέγιο, 14% μέσω κοινών φίλων και 15% τυχαία αυτοπροσώπως. Αυτό δεν προμηνύεται καλό για το άμεσο μέλλον των εφαρμογών, επειδή η υπόλοιπη Gen Z (αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 11 και 26 ετών) θα φτάσει στην ηλικία των ραντεβού μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτών των μεγάλων εταιρειών δεν φαίνονται τόσο καλά. Όταν η Bumble βγήκε στο χρηματιστήριο στις αρχές του 2021, η τιμή της μετοχής της ήταν περίπου 70 $. Κατά τη δημοσίευση και την διάρκειά της, κυμαίνεται στα 14$. Όσο για την Match Group, τη μητρική εταιρεία εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων των Tinder και Hinge: Η μετοχή της σημείωσε βουτιά 68 % το τελευταίο έτος, αφού είχε υποχωρήσει απότομα σε τιμή και το προηγούμενο έτος.

Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα;

Ρωτήσαμε τη Nancy Jo Sales, δημοσιογράφο και συγγραφέα του Nothing Personal: My Secret Life in the Dating App Inferno, για κάποιες πληροφορίες. Πραγματοποίησε πολλές συνεντεύξεις με millennials και Gen Z για το βιβλίο της και για το Swiped: Hooking Up in the Digital Age, ένα ντοκιμαντέρ που έγραψε και σκηνοθέτησε για την κουλτούρα των γνωριμιών. Με τα χρόνια, έχει συλλέξει λογαριασμούς σεξουαλικής βίας, απάτης, ρατσισμού, τρανσφοβίας και ληστείας ανηλίκων που ενεργοποιούνται από εφαρμογές. Όπως είναι λογικό, έχει ξεφύγει από την ιδέα ότι οι ψηφιακές εφαρμογές είναι επιβλαβείς για τους χρήστες. «Αυτό δεν είναι ένα προσωπικό animus», είπε. «Είναι ένα άτομο με ρυθμό. Μερικές φορές ως ρεπόρτερ βλέπεις κάτι που αισθάνεσαι πολύ επείγον επειδή βλέπεις ότι βλάπτει τους ανθρώπους, όπως έγραψε ο Upton Sinclair για τη βιομηχανία κρέατος που δηλητηριάζει ανθρώπους. Νιώθω ότι αυτό είναι ένα παρόμοιο πράγμα που συμβαίνει τώρα». Μέχρι πρόσφατα, όλες οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης για τις εφαρμογές ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικές, είπε η Sales, αλλά βλέπει τη Gen Z, που μαθαίνουν τα νέα τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «όπου τα [εταιρικά] μέσα έχουν αποτύχει, οι πραγματικοί άνθρωποι έχουν πάρει την αλήθεια και δημοσιεύουν πραγματικές ιστορίες σχετικά με το τι δεν πάει καλά με τις εφαρμογές και πώς αυτό δεν οδηγεί σε σταθερές σχέσεις», είπε η Sales. «Νομίζω ότι οι millennials, δυστυχώς, ήταν εκείνοι που πλήττονταν περισσότερο από την κουλτούρα των εφαρμογών γνωριμιών», είπε η Sales, λόγω της τεχνολογίας που αναδύθηκε κατά τη διάρκεια της νεαρής ηλικίας τους. Η δημοσιογράφος αντιπαραβάλλει την εμπειρία των millennials με το συναίσθημα της κόρης της που αποφοίτησε από το κολέγιο. «Η κόρη μου και οι φίλες της, καμία από αυτές δεν είναι σε εφαρμογές γνωριμιών, κανείς δεν χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα ή πολύ λίγοι. Νομίζω ότι είναι μια τάση, και είμαι χαρούμενη γιατί θα έχουν πιο εμπλουτισμένες, πιο ευτυχισμένες σχέσεις και δεν θα υποστούν κακοποίηση και της απλήρωτης εργασίας». Ως απλήρωτη εργασία, η Sales αναφέρει το πώς οι χρήστες, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και με άλλο τρόπο που μπορεί να ασχολούνται με τις εφαρμογές, κάνουν πράγματι δουλειά προς όφελος της εφαρμογής, η οποία φαίνεται πιο ισχυρή όσο περισσότεροι άνθρωποι δημοσιεύουν σε αυτήν.

Αν όχι εφαρμογές, τι;

Ας πούμε απλώς ότι υπάρχει όντως αυτή η κατάσταση και οι εφαρμογές γνωριμιών συνεχίζουν να μειώνονται σε δημοτικότητα. Υπάρχουν κάποιες υποδείξεις για το τι πρόκειται να γίνει το επόμενο μεγάλο πράγμα στο ραντεβού; Ίσως θα δούμε περισσότερες συναντήσεις της ομάδας IRL όπως το The Feels, μια μηνιαία βραδιά με εισιτήρια για single που εμφανίζεται στο Μπρούκλιν και τη Φιλαδέλφεια (υπόσχεται ότι “συνδυάζει διαλογισμό, προτροπές, αντανακλάσεις + σωματικά στοιχεία όπως το βλέμμα των ματιών”). Και υπάρχουν κλαμπ για singles, όπως το SoSo (Singles Only Social Club) με έδρα το Λος Άντζελες, το οποίο έχει τη γραμμή ετικέτας «Κάντε φίλους, βγείτε ραντεβού, βρείτε την αγάπη της ζωής σας, φύγετε». Και τέλος, το γρήγορο ραντεβού! Αν τίποτα από αυτά δεν ακούγεται ιδιαίτερα πρωτότυπο, ίσως ο μελλοντικός κόσμος να μην έχει φανταστεί ακόμη τους καλύτερους δυνατούς μηχανισμούς για τη σύνδεση ζευγαριών—αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανησυχούμε για τις καινοτομίες ζευγαρώματος της επόμενης γενιάς.

